Казахстанцы обыграли французов в ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана победила команду Франции в заключительном матче группы "А" первого дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает sports.kz
.
Казахстанские хоккеисты победили со счетом 6:1. По шайбе забросили Саян Данияр (6-я минута), Александр Мелихов (28-я), Никита Назаренко (32-я и 60-я), Муса Гусейнов (56-я) и Адиль Бекетаев (58-я). У французов отличился Жюльен Мюно (35-я).
Эта победа позволила сборной Казахстана занять первое место в группе. Итоговое турнирное положение команд: Казахстан – 13 очков, Латвия – 12, Германия – 10, Франция – 6, Австрия – 3, Венгрия – 1.
Таким образом, на следующем чемпионате мира казахстанская "молодежка" сыграет уже в элитном дивизионе. Он пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го в Канаде (Ванкувер и Виктория).