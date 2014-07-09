Казахстанцы оказались свидетелями обстрела Тель-Авива. Об этом стало известно из аккаунта популярной казахстанской певицы Макпал Исабековой в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Еще утром я спокойно завтракала, ходила на море, а сейчас в голове сумбур. (...) Все переживания кажутся такими незначимыми, когда слышишь громообразный раскат, вой сирены. (...) Я никогда не знала, что это такое, никто из нас не знал, поверьте, это очень страшно", - написала Исабекова. Отметим, что этому посту предшествовал скриншот новости о воздушной тревоге в Тель-Авиве.

Спустя час певица написала о том, что "прозвучали еще взрывы, все постояльцы гостиницы собраны внизу в готовности спуститься в бомбоубежище".

По последним данным, Макпал Исабековой и ее спутникам удалось вылететь из Тель-Авива в Киев.

Вчера, 8 июля, Тель-Авив впервые с 2012 года подвергся обстрелу со стороны сектора Газа, сообщает NEWSru.com. Власти Израиля распорядились открыть бомбоубежища в столице. В военном руководстве страны не сомневаются в том, что ракетный удар по Тель-Авиву пытались нанести боевики "Хамас". По словам военных, террористы способны запускать ракеты на расстояние 40-80 км от сектора Газа. Израиль начал операцию "Рубеж обороны" и готов продолжать ее, "пока "Хамас" не запросит пощады".

"Граждане Республики Казахстан, которые находятся в Израиле, в случае необходимости могут обращаться в посольство нашей страны. На данный момент в связи с возникшей ситуацией казахстанцы в дипмиссию за помощью не обращались", - сообщил корреспонденту Kazpravda.kz пресс-секретарь Министерства иностранных дел РК Нуржан Айтмаханов.