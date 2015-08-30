Казахстанцы остались без медалей командного ЧМ по дзюдо в Астане
Марат Манаспаев
Мужская сборная Казахстана проиграла бронзовые медали соперникам из Монголии в командном турнире чемпионата мира по дзюдо в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В категории до 66 килограммов Габит Есимбетов встречался с Цагаанбаатаром Хашбаатаром. Монгольский дзюдоист в середине пятиминутки подсек казахстанца, и получил оценку "вазари". Этой оценки Хашбаатару хватило для победы в поединке.
В категории до 73-х килограммов на татами сошлись Жансай Смагулов и Одбаяр Ганбаатар. Монгольский спортсмен серебряный призер Азиатских игр и бронзовый медалист чемпионата континента. Это обстоятельство не помешало казахстанцу выступать на равных с опытным соперником, но по большему количеству предупреждений Смагулов уступил.
В третьей схватке противостояния встретились Азиз Калкаманулы и Ууганбаатар Отгонбаатар в категории до 81 килограмма. Поединок начался с предупреждения монгольскому атлету. После этого Отгонбаатар совершил прием на оценку "юко", после чего заставил захватом сдаться казахстанца. Эта победа принесла Монголии досрочную победу.
Досрочное поражение потерпел и Самат Есен (до 90 килограммов). Его соперник Отгонбаатар Лхагвасурен имел преимущество по ходу всей встречи, а под занавес схватки поймал казахстанца на прием, и выиграл удержанием соперника.
В схватке дзюдоистов, чей вес превышает 90 килограммов, встретились чемпион мира 2009 года Максим Раков и и титулованный монгольский спортсмен Тувшинбаяр Найдан. В отличие от партнеров по команде Раков имел преимущество в поединке с призером Олимпиады из Монголии. Начал он с двух оценок "юко", закрепив превосходство приемом на "вазари". В итоге, 1:4 в пользу Монголии.
На пути в поединок за "бронзу" мирового турнира казахстанцы разгромили Австралию и уступили Японии, но в утешительной схватке оказались сильнее Бразилии.
Напомним, командным турниром завершился чемпионат мира по дзюдо, который впервые прошел в Астане. В индивидуальных состязаниях Казахстан добыл две награды: турнир среди дзюдоистов не тяжелее 60 килограммов выиграл Елдос Сметов, а второе место в этом весе занял другой наш соотечественник - Рустам Ибраев.