Казахстанцы отмечают День Независимости

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
16 декабря казахстанцы празднуют главный национальный праздник страны – День независимости, сообщает Kazpravda.kz
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29 лет назад Верховный Совет Казахской ССР принял Конституционный закон "О государственной Независимости Республики Казахстан". Страна получила правовое оформление статуса независимого демократического и правового государства, обладающего всей полнотой власти на своей территории, самостоятельно определяющего и проводящего внутреннюю и внешнюю политику.
Политика Казахстана направлена на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства. Казахстан является членом ООН и ее ведущих специализированных учреждений, других международных организаций. Член Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, инициатор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В преддверии праздника были награждены
выдающиеся граждане Казахстана: деятели культуры, искусства, политики.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев в ходе торжественного собрания, посвященного 29-летию суверенитета.
"Для Казахстана – страны с богатой историей и глубокими корнями – нет большей ценности. Это самое драгоценное сокровище, самое сокровенное достояние. Поэтому мы дорожим Независимостью, о которой мечтали наши предки. Суверенитет – это бесценное благо, которым обладает не каждый народ. Летопись нашей Независимости тесно связана с исторической фигурой Первого Президента – Елбасы", – заявил Президент Казахстана.
В этом году из-за пандемии COVID-19 праздничные мероприятия и концерты будут проводиться
в основном в онлайн-режиме.