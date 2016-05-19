Казахстанцы пишут диктант

Бектур КАДЫРОВ
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
В Астане участники экзаменовались в Национальной академической библиотеке РК, в двух залах. В первом из них казахстанцев приветствовали заместитель Председателя – заведующий секретариатом АНК Администрации Президента РК Ералы Тугжанов и видный ученый и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков, директор Национальной академической библиотеки Умитхан Дауренбекова и другие. Во втором – видный писатель, музыковед, а с недавнего времени профессиональный художник, в 78 лет окончивший с красным дипломом Атырауский университет, Илья Жаканов.

В написании диктанта приняли участие все желающие, особенно приветствовалось желание представителей различных этносов от национально-культурных центров. За столы сели работники государственных органов, национальных компаний, гражданские служащие, библиотекари, музейные работники, студенческая молодежь.

Текст диктанта составил коллектив ученых-языковедов, и поэтому был доступен всем. Его объем – 230 слов, что занимает при написании не более 40 минут. Всего по стране проверили свою грамотность около 20 000 человек. Предстартовое волнение было заметно у многих, причем порой по неожиданным поводам: оказалось, что некоторые по нескольку лет не держали в руках авторучек, обходясь компьютером.

В итоге с заданием справились все, «двоечников» и списывающих не было. По завершении диктанта его текст был выведен на экраны, и каждый мог сам сделать работу над ошибками. Общий итог по стране будет подведен примерно через неделю. Но уже сейчас ясно, что диктант прошел успешно, и потому предполагается проводить его ежегодно.

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