​Казахстанцы поддерживают Елбасы

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Оразбай САЛЫКОВ, механизатор ТОО «Агрофирма «Мирас Жер» Зерендинского района, Акмолинская область

Как человек старшего поколения, я хорошо помню то время опасного военного противостояния стран социалистического лагеря и капиталистического мира, когда СССР и США наращивали свою военную мощь, а весь мир с тревогой следил за гонкой вооружений, которая могла плачевно закончиться для всех. А сегодня мы вынуждены вспомнить об этом, следя за тем, как в разных уголках земного шара происходят войны, гибнут люди в результате террористических актов.

Глава государства убедительно доказывает в своем Манифесте, что ситуация, которая сегодня царит во всем мире, не доведет до добра. И все люди доброй воли поддерживают нашего Елбасы в его стремлении установить мир во всем мире. Нам же остается надеяться на то, что его призывы и инициативы найдут понимание и поддержку со стороны руководителей тех стран, от которых зависит ядерная безопасность на нашей Земле.

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