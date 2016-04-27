​Казахстанцы поддерживают Елбасы

Как человек старшего поколения, я хорошо помню то время опасного военного противостояния стран социалистического лагеря и капиталистического мира, когда СССР и США наращивали свою военную мощь, а весь мир с тревогой следил за гонкой вооружений, которая могла плачевно закончиться для всех. А сегодня мы вынуждены вспомнить об этом, следя за тем, как в разных уголках земного шара происходят войны, гибнут люди в результате террористических актов.

Глава государства убедительно доказывает в своем Манифесте, что ситуация, которая сегодня царит во всем мире, не доведет до добра. И все люди доброй воли поддерживают нашего Елбасы в его стремлении установить мир во всем мире. Нам же остается надеяться на то, что его призывы и инициативы найдут понимание и поддержку со стороны руководителей тех стран, от которых зависит ядерная безопасность на нашей Земле.