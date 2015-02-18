Общество
Казахстанцы поддерживают инициативу АНК о проведении выборов Президента
Айнур Курамысова
Трудовые коллективы и рядовые граждане страны одобряют инициативу Ассамблеи народа Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Казахстанцы в лице представителей различных организаций и трудовых коллективов выражают одобрение инициативе. В письмах отмечается необходимость проведения выборов для стабильного продолжения курса, направленного на обеспечение социально-экономического развития Казахстана.

Работники Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения выразили уверенность, что проведение выборов еще больше сплотит народ на новом этапе мирового развития и способствует объединению всех казахстанцев для реализации программы "Нурлы жол" и Стратегии "Казахстан-2050".

"20-тысячный коллектив объединения всегда выступал и будет выступать в поддержку инициатив, направленных на прогресс и устойчивое развитие нашей Родины. Сегодня, в непростое время, мы четко осознаем, что каждый период развития независимого Казахстана благодаря Вашей политической смелости трансформировался в годы достижений и укрепления единства и стабильности нашей многонациональной Родины. С Вами Казахстан непременно добьется успеха и обязательно войдет в число 30 самых экономически развитых государств мира", – говорится в обращении.

В открытом письме сотрудников и ветеранов АО "НК "Қазақстан темір жолы" подчеркивается, что в условиях непростой финансово-экономической обстановки в мире у нашей страны есть четкий план антикризисного развития – новая экономическая политика "Нурлы жол".

"Считаем, что проведение президентских выборов послужит залогом успешной реализации Послания народу Казахстана "Нурлы жол", программы индустриально-инновационного развития и в конечном итоге повышения благосостояния каждой казахстанской семьи", – пишут железнодорожники Казахстана.

В письме, поступившем от многотысячного полиэтнического коллектива группы компаний "Казцинк" и подрядных организаций, обращается внимание, что под руководством Главы государства казахстанцы обрели уверенность в завтрашнем дне, стабильную работу, возможность жить в мире и согласии.

"Закаленный у металлургических печей наш Президент не понаслышке знает, чем сегодня живет рабочий человек, что нужно простым казахстанцам. И нам необходимо, чтобы во главе государства оставался лидер, под руководством которого мы продолжим выполнение программы "Нурлы жол", долгосрочной Стратегии "Казахстан-2050". С Лидером нации нам не страшны никакие трудности", – говорится в письме.

По информации пресс-службы, свои письма поддержки Главе государства направили и представители общественных объединений и образовательных учреждений.

В частности, Гражданский Альянс Северо-Казахстанской области выразил готовность прилагать все усилия для поддержки курса Нурсултана Назарбаева, активно участвовать в реализации государственных программ и вносить свой вклад в развитие родного Казахстана.

"Мы единодушно поддерживаем Вас и призываем все гражданские и патриотические силы страны выступить за проведение выборов Президента Республики Казахстан", – говорится в обращении. К ним присоединился и профессорско-преподавательский состав, сотрудники Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Яссави Туркестана.

Представители интеллигенции Южно-Казахстанской области выразили уверенность, что проведение президентских выборов обретает особое значение в контексте дальнейшего развития нашего полиэтнического и многоконфессионального государства.

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