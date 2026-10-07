Казахстанцы получили реальные правовые инструменты – эксперт

Практическая эффективность правовых реформ определяется тем, насколько гражданин может вести диалог с властью на равных. Политический эксперт, вице-президент Центра народной дипломатии Казахстана Виталий Колточник проанализировал, как масштабные реформы законодательства меняют повседневную правоприменительную практику

По оценке эксперта, в период президентства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане сформировалась качественно новая правозащитная логика. Трансформация затронула фундаментальные основы взаимодействия власти и общества: сохраняя управляемость, государственные институты все строже связывают собственную деятельность законодательными рамками и обязанностью мотивировать принимаемые решения. В этом подходе прослеживается практическая реализация концепций «Слышащего государства» и «Справедливого Казахстана», где сильная власть сочетается с правовыми гарантиями для каждого гражданина.

Наиболее наглядным показателем изменений стал переход к уведомительному порядку организации мирных собраний, введенному в 2020 году. Для проведения митингов и пикетов организаторам достаточно направить уведомление за пять рабочих дней, тогда как местным исполнительным органам на его рассмотрение отведено три дня. Согласовательный регламент сохранился исключительно для шествий и демонстраций.

Дополнительным импульсом для развития правоприменительной практики стало постановление Конституционного суда от 20 января 2025 года. Орган конституционного контроля закрепил: если провести акцию на выбранной площадке невозможно из-за ремонта или других мероприятий, акимат обязан предложить организаторам альтернативные варианты по месту или времени, учитывая цель и масштаб события.

Пересмотр подходов затронул и институциональное взаимодействие с гражданским сектором. С 2022 года при Уполномоченном по правам человека действует специальная рабочая группа по защите прав правозащитников, куда вошли представители силовых ведомств, Министерства юстиции, Министерства культуры и информации, а также адвокатуры и НПО. Данная структура позволила перевести правозащитное сообщество из статуса системных оппонентов в категорию партнеров общественного контроля. В течение 2025 года и за восемь месяцев 2026 года в Национальный центр по правам человека не поступило ни одного обращения о нарушении прав правозащитников, что свидетельствует о снижении напряженности в этой среде.

Фундаментальным шагом в укреплении правозащитного каркаса стало воссоздание Конституционного суда. Граждане получили возможность напрямую оспаривать нормативно-правовые акты, ущемляющие их конституционные права. Новый этап в развитии института закрепила вступившая в силу 1 июля 2026 года Конституция, которая закрепила независимость Уполномоченного по правам человека.

Принципиальный сдвиг в судебной практике произошел с введением Административного процедурно-процессуального кодекса. В публично-правовых спорах была законодательно закреплена презумпция виновности госоргана: обязанность доказывать правомерность и законность обременяющего акта в суде теперь целиком лежит на принявшем его чиновнике.

Оценивая комплекс проведенных реформ, Виталий Колточник отмечает ключевой фактор их успешности. На текущем этапе им становится качество правоприменительной практики на местах, а именно готовность судебной системы, акиматов и должностных лиц неукоснительно следовать установленным процедурным правилам и аргументированно реагировать на запросы общества.

