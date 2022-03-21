Культура
Казахстанцы празднуют Наурыз

Сегодня, 21 марта, а также 22 и 23 марта, казахстанцы отмечают праздник нового года по астрономическому солнечному календарю - Наурыз мейрамы, сообщает Kazpravda.kz.

В Казахстане так же, как и в ряде стран тюркских и иранских народов, Наурыз является государственным праздником. Его отмечают Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Турция, Татарстан, Дагестан, Башкортостан, Албания, Македония и курдский район Ирака.

Наурыз – не только праздник начала года, с древних времен он был посвящен солнцу, плодородию, обновлению и пробуждению природы, так казахстанские исследователи характеризуют праздник весеннего равноденствия.

Как подчеркнула доктор искусствоведения Казахской Национальной академии искусств им. Темирбека Жургенова, профессор Гульзада Омарова, Наурыз как начало нового года отмечался с древних времен.

"По словам Шакарима Кудайбердыулы, название "Наурыз" пришло из оазисов земледелия, которые граничили с кочевой средой. А в кочевой тюркской среде первый день Нового года назывался "Ұлыс". Ұлыс как начало Нового года связывают с днем весеннего равноденствия у казахов и кочевых народов Центральной Азии. Как следует из традиции празднования Наурыза, он отмечается как начало пробуждения природы и ее обновления. Этот день был связан с культом плодородия и солнца и касался не только сельскохозяйственных культур, но и животноводства", – рассказала Гульзада Омарова.

Искусствовед коснулась и мифологического представления о Кыдыр-ата.

"У казахов легенда о Кыдыр-ата определяется мифологическими представлениями о могущественном старце, который в ночь весеннего равноденствия приносит тепло и свет на Землю. Поэтому в этот период казахи проводили дома специальный обряд очищения огнем. Избавлялись от всего старого и плохого. Люди не спали всю ночь, молились и встречали Кыдыр-ата. А утром старались не проспать и не пропустить приход нового дня. Как народ знал о начале нового года? Сейчас, конечно, у нас есть календари, и мы знаем, когда именно начнется новый год. А раньше в традиционных культурах это было связано с астрономическими наблюдениями и движением звезд. Это позволило нам точно рассчитать не только смену времен года, но и месяцы, дни и даже часы", – уточнила она.

По мнению профессора КазНАИ им. Темирбека Жургенова, кандидата философских наук, академика МИА Алии Алимжановой, праздник Наурыз до сих пор не утратил своего величия и социальной значимости.

"Одним из самых древних праздников в истории мировой культуры, охватывающей пять тысячелетий, является Наурыз. И до сих пор это – один из самых популярных общенациональных праздников. Все народы Казахстана, независимо от национальности и вероисповедания, с нетерпением и радостью встречают этот праздник. Наурыз постепенно приобретает новое духовно-этическое значение. Когда Казахстан обрел Независимость, указом Первого Президента Республики Казахстан от 15 марта 1991 года "О национальном празднике весны – Наурыз-мейрамы" он окончательно обрел официальный статус. В то же время праздник вызвал общественный резонанс. Казахскому народу пришлось более полувека ждать, когда почитаемый с древних времен праздник Наурыз станет не только национальным, но и официальным и государственным", – отметила Алия Алимжанова.

В Казахстане официально Наурыз как государственный праздник стали отмечать с 1999 года. Выходными являются три дня - 21, 22 и 23 марта.

В 2009 году Наурыз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а год спустя Генеральная Ассамблея ООН признала 21 марта как Международный день Наурыз.

В честь празднования Наурыза в Нур-Султане проведут более 100 мероприятий. Горожане смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое.

Свою праздничную программу для жителей и гостей столицы представил и театр «Астана Опера».

Также акимат Нур-Султана анонсировал проведение большой сельхозярмарки к Наурызу.

А в управлении общественного здравоохранения столицы сообщили, как будут работать медорганизации Нур-Султана в праздники Наурыз.

По информации пресс-службы Президента РК, на имя Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Наурыз.

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