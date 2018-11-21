Казахстанцы предпочитают продукты, провоцирующие атеросклероз – исследование

Общество
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Фото с сайта e-w-e.ru
Рафинированные, высококалорийные, обедненные по содержанию питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки, насыщенные животными жирами, холестерином и солью продукты предпочитают употреблять казахстанцы. А вместе с этим провоцируют развитие атеросклероза, сообщает Zdrav.kz.

По сведениям национального исследования питания населения, рацион питания казахстанцев включает в себя пищу, которая провоцирует атеросклероз. Под такой пищей понимают рафинированные, высококалорийные, обедненные по содержанию питательных веществ, витаминов, минералов и клетчатки, при этом перегруженные легкоусвояемыми простыми углеводами, насыщенные животными жирами, холестерином и солью продукты.

Атерогенные продукты, как правило, привлекательны по цене и по вкусу, отличаются большим сроком хранения, что и объясняет их популярность. У такой продукции большой спектр выбора: множество кондитерских изделий, разнообразных видов выпечки из муки высшего сорта, крекеров, печенья, готовых завтраков в виде хлопьев, сухариков с наполнителями, чипсов, сладких разноцветных безалкогольных напитков (включая газированные), колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервов, лапши быстрого приготовления.

Как отмечается в статье, употребление этих продуктов приводит к болезням системы кровообращения (БСК). Так, в Казахстане БСК являются самой распространенной причиной преждевременной смерти: каждая третья смерть случается из-за болезней системы кровообращения. Каждый десятый казахстанец трудоспособного возраста имеет ту или иную БСК.

Необходимо подчеркнуть, что атеросклероз сосудов, омывающих сердце, приводит к сердечному приступу, к инсульту, к самым смертоносным из БСК. Для избежания этого казахстанцам советуют употреблять такие продукты, как шлифованный белый рис, картофель, макароны, которые не нанесут вреда сердцу и сосудам, а также овощи-фрукты, бобовые, рыбу, орехи.

Болезни системы кровообращения ежегодно убивают более 17 миллионов человек по всему миру, это около трети всех смертей на планете, добавил портал.

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