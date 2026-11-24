Военно-патриотическое воспитание – ключевой элемент укрепления обороноспособности, преемственности поколений и формирования ответственных граждан
Тридцать пять лет назад 16 декабря на заседании VII сессии Верховного Cовета был принят Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность строить свое государство, развивать экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.
«Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями. Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости», – подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев.
За последние годы в стране произошло много ярких и незабываемых событий. Главное из них – принятие новой Конституции. Казахстан вступил в очередную фазу своего развития, где основным принципом государственного строительства является «Закон и Порядок».
Данная идеологема напрямую относится к правоохранительным органам, в том числе и к Национальной гвардии МВД РК. Образованные одними из первых после обретения независимости войска правопорядка за прошедшие годы стали гарантом внутренней безопасности страны.
Ежегодно в ряды Национальной гвардии призываются свыше семи тысяч молодых граждан. Работа с молодым пополнением требует системности, структуры, индивидуального подхода. И в войсках правопорядка накоплен значительный опыт организации такой работы. Одно из основных ее направлений, задающих тон общей воспитательной деятельности, – четко отлаженная система информационно-пропагандистской работы. Это ведет к сплоченности в армейских рядах, помогает формировать у военнослужащих качества гражданина-патриота, воина-профессионала.
В воинских частях Нацгвардии регулярно проводятся уроки патриотизма и мужества, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с ветеранами и практические занятия по военно-прикладным дисциплинам. Например, в рамках акции «Национальная гвардия – школа патриотизма и мужества» в текущем году было организовано более 500 информационно-разъяснительных мероприятий по вопросам поступления в военные учебные заведения. В рамках акции «Армия глазами матерей» с участием представителей общественной организации «Материнские сердца» проходят регулярные встречи с родителями военнослужащих.
Единая информационная система Национальной гвардии позволяет оперативно освещать события, рассказывать о достижениях военнослужащих, делиться позитивными примерами патриотизма и самоотверженности. Через СМИ и социальные сети распространяются многочисленные материалы, рассказывающие о службе в казахстанской армии.
Для повышения престижа воинской службы государством реализуется комплекс мер. Это предоставление отсрочки платежей (кредитов) по договору банковского займа на период прохождения срочной воинской службы. С 2024 года в воинских частях внедрена информационная система «Срочник 2.0»: осуществляется конкурсный отбор военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот с последующим поступлением в высшие учебные заведения. На сегодняшний день сертификаты получили уже более пяти тысяч военнослужащих.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения и военнослужащих всегда было и остается приоритетной задачей ветеранских организаций. Они вносят существенный вклад в воспитательную работу в войсках, способствуют становлению молодых солдат, военнослужащих по контракту и офицеров. Боевой и служебный опыт ветеранов служит примером молодому поколению.
Важнейшим направлением Концепции военно-патриотического воспитания молодежи до 2030 года является движение «Жас Бүркіт». Приказом министра обороны от 20 января 2025 года создан Республиканский координационный совет по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
В 2015 году в учебно-тренировочном центре «Спасск» состоялся первый военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». С 2024-го он проводится на международном уровне, став одной из самых престижных военно-патриотических площадок. Клубы «Жас Бүркіт» регулярно принимают участие в данных сборах. Воспитанники показывают высокие результаты в соревнованиях по военной и интеллектуальной подготовке, физической культуре.
В настоящее время в 32 клубах «Жас Бүркіт» воспитываются 235 детей, в 73 классах «Жас Бүркіт» в колледжах и школах обучаются более 1 400 учащихся. В регионах 18 классам были присвоены имена военнослужащих Нацгвардии, героически погибших на таджикско-афганской границе. Также были установлены памятные доски, открыты именные классы и организованы военно-патриотические спортивные мероприятия, посвященные памяти военнослужащих Айбата Аманова и Мадияра Кайсарова, погибших во время трагических январских событий.
В целях реализации поручения Главы государства об усилении работы с призывной и допризывной молодежью, воспитании ее в духе патриотизма за последние несколько лет при поддержке Министерства культуры и информации по заказу Государственного центра поддержки национального кино сняты сериалы и художественные фильмы-блокбастеры о служебно-боевой деятельности войск правопорядка – «Шестой пост», «Казбат», «Беркут, отряд особого назначения». Создатели фильмов говорят со зрителями о чести и достоинстве, дружбе и патриотизме, любви к Родине, верности присяге и служебному долгу.
Работа, направленная на укрепление военно-патриотического воспитания молодежи, повышение престижа военной службы и качественную подготовку будущих защитников Отечества, будет продолжена.