фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

Тридцать пять лет назад 16 декабря на заседании VII сессии Верховного Cовета был принят Конституционный закон «О государственной независимос­ти Республики Казахстан». Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который впервые за многовековую историю получил возможность строить свое государство, развивать экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

«Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями. Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости», – подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев.

За последние годы в стране прои­зошло много ярких и незабываемых событий. Главное из них – принятие новой Конституции. Казахстан вступил в очередную фазу своего развития, где основным принципом государственного строительства является «Закон и Порядок».

Данная идеологема напрямую относится к правоохранительным органам, в том числе и к Национальной гвардии МВД РК. Образованные одними из первых после обретения независимости войска правопорядка за прошедшие годы стали гарантом внутренней безо­пасности страны.

Ежегодно в ряды Национальной гвардии призываются свыше семи тысяч молодых граждан. Работа с молодым пополнением требует системности, структуры, индивидуального подхода. И в войсках правопорядка накоплен значительный опыт организации такой работы. Одно из основных ее направлений, задающих тон общей воспитательной деятельности, – четко отлаженная система информационно-пропагандистской работы. Это ведет к сплоченности в армейских рядах, помогает формировать у военнослужащих качества гражданина-патриота, воина-профессионала.

В воинских частях Нацгвардии регулярно проводятся уроки патрио­тизма и мужества, дни открытых дверей, экскурсии, встречи с ветеранами и практичес­кие занятия по военно-прикладным дисциплинам. Например, в рамках акции «Национальная гвардия – школа патриотизма и мужества» в текущем году было организовано более 500 информационно-разъяс­нительных мероприятий по вопросам поступления в военные учебные заведения. В рамках акции «Армия глазами матерей» с участием представителей общественной организации «Материнские серд­ца» проходят регулярные встречи с родителями военнослужащих.

Единая информационная сис­тема Национальной гвардии позво­ляет оперативно освещать события, рассказывать о достижениях военнослужащих, делиться позитивными примерами патрио­тизма и самоотверженнос­ти. Через СМИ и социальные сети распространяются многочисленные материалы, рассказывающие о службе в казахстанской армии.

Для повышения престижа воин­ской службы государством реализуется комплекс мер. Это предоставление отсрочки платежей (кредитов) по договору банковского займа на период прохождения срочной воинской службы. С 2024 года в воинских частях внедрена информационная система «Срочник 2.0»: осуществляется конкурсный отбор военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот с последующим поступлением в высшие учебные заведения. На сегодняшний день сертификаты получили уже более пяти тысяч военнослужащих.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения и военно­служащих всегда было и остается приоритетной задачей ветеранских организаций. Они вносят существенный вклад в воспитательную работу в войсках, способствуют становлению молодых солдат, военнослужащих по контракту и офицеров. Боевой и служебный опыт ветеранов служит примером молодому поколению.

Важнейшим направлением Концепции военно-патриотичес­кого воспитания молодежи до 2030 года является движение «Жас Бүркіт». Приказом министра обороны от 20 января 2025 года создан Респуб­ликанский координационный совет по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В 2015 году в учебно-тренировочном центре «Спасск» состоялся первый военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». С 2024-го он проводится на меж­дународном уровне, став одной из самых престижных военно-патриотических­ площадок. Клубы «Жас Бүркіт» регулярно принимают участие в данных сборах. Воспитанники показывают высокие результаты в соревнованиях по военной и интеллектуальной подготовке, физической культуре.

В настоящее время в 32 клубах «Жас Бүркіт» воспитываются 235 детей, в 73 классах «Жас Бүркіт» в колледжах и школах обучаются более 1 400 учащихся. В регионах 18 классам были присвоены имена военнослужащих Нацгвардии, героически погибших на таджикско-афганской границе. Также были установлены памятные доски, открыты именные классы и организованы военно-патриотические спортивные мероприятия, посвященные памяти военнослужащих Айбата Аманова и Мадияра Кайсарова, погибших во время трагических январских событий.

В целях реализации поручения Главы государства об усилении работы с призывной и допризывной молодежью, воспитании ее в духе патриотизма за последние несколько лет при поддержке Министерства культуры и информации по заказу Государственного центра поддержки национального кино сняты сериалы и художественные фильмы-блокбастеры о служебно-боевой деятельности войск правопорядка – «Шестой пост», «Казбат», «Беркут, отряд особого назначения». Создатели фильмов говорят со зрителями о чести и достоинстве, дружбе и патриотизме, любви к Родине, верности присяге и служебному долгу.

Работа, направленная на укреп­ление военно-патриотического воспитания молодежи, повышение престижа военной службы и качественную подготовку будущих защитников Отечества, будет продолжена.