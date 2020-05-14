Казахстанцы сделали рекордное количество онлайн покупок с Kaspi.kz

- В условиях карантина и чрезвычайного положения, в апреле 2020 года в сравнении с мартом 2020 года, взрывной рост продаж показали машинки для стрижки волос (+716%), газонокосилки (+477%), напольные весы (+363%), скакалки и гантели (+351%), кухонные весы и формы для выпечки (+277%)

«Мы развиваем Магазин на Kaspi.kz, чтобы сделать онлайн покупки более выгодными и удобными. Наша команда постоянно увеличивает ассортимент, добавляет новых партнеров и расширяет сервис доставки на всю страну. С начала года жители 54 городов Казахстана сделали более 900 тысяч заказов на 69 миллиардов тенге. Количество заказов выросло на 116% или более чем в 2 раза в сравнении с прошлым годом. Во второй половине апреля мы доставляли заказы бесплатно за свой счет, что стало особенно важным в период карантина и чрезвычайного положения. В апреле мы также сделали онлайн покупки еще более выгодными и подарили нашим любимым клиентам 10% бонусов с каждой покупки с Kaspi Gold и Kaspi Red».«В условиях пандемии и высокого риска распространения вируса, онлайн покупки с доставкой являются не только удобными и необходимыми для многих казахстанских семей, но и помогают нашим партнерам сохранить продажи и рабочие места. Наша команда при поддержке Госкомиссии по чрезвычайному положению при Президенте и совместно с Оперативными штабами акиматов, партнерами и курьерскими службами приложила все возможные усилия, чтобы организовать работу доставки и дать возможность казахстанцам безопасно совершать покупки онлайн, не выходя из дома. От лица нашей команды и наших любимых клиентов спасибо каждому, кто помогал в организации онлайн покупок с доставкой в каждом городе и по всей стране» - добавил Михаил Ломтадзе.Основные результаты Магазина на Kaspi.kz за период с 1 января по 30 апреля 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:Количество заказов увеличилось более чем в 2 раза с 417 000 заказов до 900 000 заказов. Рост составил 116%94% от всех заказов оформлено через мобильное приложение Kaspi.kz в сравнении с 83% в прошлом году. Все больше казахстанцев выбирают удобство покупок с мобильным приложением Kaspi.kzВ апреле количество товаров, представленных в Магазине на Kaspi.kz, достигло 220 000, увеличившись на 130 000 товаров с апреля прошлого годаПоявились новые популярные категории - одежда и обувь, тренажеры, спортивное питание, посуда, уход за ребенком, одежда для новорожденных, уход за кожей, декоративная косметика, инструменты для ремонта, строительное оборудование, товары для животных и многое другоеВ ТОП 10 лидеров по росту количества заказов попали такие категории, как товары для дома и дачи (+464%); спорт и туризм (+406%); строительство и ремонт (+394%); досуг и книги (+379%); украшения и аксессуары (+231%); красота и здоровье (+176%); ТВ, аудио, видео (+172%); компьютеры (+166%); мебель (+141%); детские товары (+129%)- 80% компаний, продающих свои товары с помощью Магазина на Kaspi.kz, представители малого и среднего бизнеса- Kaspi.kz активно работает с казахстанскими производителями самых разнообразных товаров. С апреля прошлого года к ведущей платформе электронной коммерции присоединились популярные казахстанские бренды и компании - ADILI (аксессуары), Астау (посуда), Balausa jewelry (ювелирные изделия), BEKZAT sport (спорттовары), VEGA (украшения и аксессуары), GLASMAN (одежда), DiDi Style (одежда), EMPIRE (сувенирная продукция), Казахювелир (ювелирные изделия), KresloComfort (мебель), MIMIORIKI (детские товары), OTAN (часы), ОЮ (ковры), SMAN (обувь) и многие другие- С апреля прошлого года через Kaspi.kz также начали продавать такие известные международные бренды, как adidas, BOSCH, CASIO, Columbia, DECATHLON, DeFacto, MANSOON, Marks & Spencer, Milavitsa, Nike, Reebok и многие другиеВ рамках сервиса доставки Kaspi.kz сотрудничает с шестью ведущими курьерскими компаниями – Казпочта, DHL, DPD, Gallop, Pony Express и Zammler- Во второй половине апреля Kaspi.kz сделал доставку бесплатной и за свой счет доставил более 240 000 заказов по всей стране. В апреле 2020 года компания ежедневно доставляла больше заказов, чем во время всенародного праздника выгодных покупок Kaspi Жума в ноябре 2019 годаKaspi.kz планомерно расширяет количество городов и в апреле 2020 года делал доставку в 54 города Казахстана, в сравнении с 36 городами в апреле 2019 года. Покупки с доставкой теперь могут делать жители таких городов, как Аксу, Алтай, Аральск, Арысь, Байконыр, Бейнеу, Жаркент, Зайсан, Каратау, Кентау, Кордай, Лисаковск, Риддер, Сарань, Степногороск, Текели, Шардара и Шу- Самый большой рост в заказах продемонстрировали Туркестан (+436%), Жетысай (+399%), Балхаш (+362%), Капшагай (+358%) и Аксай (+354%)- Самую большую долю в заказах с доставкой занимают Алматы (34%), Нур-Султан (14%), Шымкент (6%), Караганда (6%) и Актобе (4%). Доля этих ТОП 5 городов во всех доставленных заказах составляет около 64%