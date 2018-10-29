Казахстанцы смогут анонимно сообщать о нарушениях безопасности движения на ЖД путях
В департаменте безопасности движения АО "НК "Қазақстан темір жолы" для повышения безопасности перевозочного процесса установили телефон доверия, сообщает Kazpravda.kz.
"Позвонив на номер 60-63-08, можно сообщить о допущенных и скрытых нарушениях безопасности движения на железнодорожном транспорте. Анонимность и конфиденциальность сообщений гарантируется", - заверили в компании.
"Абонент может назваться любым именем или вообще не сообщать его. Телефонный номер позвонившего не фиксируется, что обеспечивает его безопасность. Содержание беседы не передается третьей стороне. Мнение и взгляды абонента не осуждаются и не критикуются, что создает комфортные условия для разговора и эффективной работы с проблемой", – отметил главный менеджер департамента безопасности движения Ниязбек Жанабаев.
По словам специалиста, если факт нарушения будет подтвержден, то будут принять соответствующие меры.