Казахстанцы смогут бесплатно обращаться к единому финансовому омбудсману

Банки и финансы

Служба начнет работу с 1 января 2027 года

Фото:АРРФР/на изображении Н.Естеусизова

Новый институт объединит банковского, микрофинансового и страхового омбудсманов, а также будет рассматривать споры в сфере брокерских услуг, передает Kazpravda.kz.

С 1 января 2027 года в Казахстане начнет работу единая Служба финансового омбудсмана. Она объединит действующие институты банковского, микрофинансового и страхового омбудсманов и распространит механизм защиты потребителей на брокерские услуги.

30 сентября совет службы избрал главного финансового омбудсмана и омбудсманов по отдельным направлениям. Главным финансовым омбудсманом, а также омбудсманом на рынке ценных бумаг стала Мария Хаджиева, которая в 2019–2025 годах занимала должность заместителя председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Банковским омбудсманом избран Руслан Ибрагимов, микрофинансовым - Назгуль Естеусизова, страховым - Канат Алигулов.

«Перед службой финансового омбудсмана стоят задачи по эффективному рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг, досудебному урегулированию споров, а также содействию в урегулировании задолженности заемщиков — физических лиц с учетом их финансовых возможностей», — сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка.

Одним из приоритетов новой службы станет цифровизация работы с обращениями. Предусмотрено также развитие индивидуального и коллективного урегулирования задолженности, в том числе через платформу Finkelisim.kz и во взаимодействии с проектом «Қарызсыз қоғам».

Служба будет анализировать обращения граждан, чтобы выявлять повторяющиеся проблемы на финансовом рынке и готовить предложения по усилению защиты потребителей.

Обращения граждан финансовый омбудсман будет рассматривать бесплатно.

#банк #рынок #финансовый омбудсмен

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