Казахстанцы смогут ездить в Турцию на скоростных поездах

Общество
1485
Фото с сайта 24.kz
Железнодорожный маршрут Баку – Тбилиси – Карс, открытый в октябре прошлого года, будет перевозить пассажиров из Казахстана до турецкого города Карс, сообщает 24.kz.

В настоящее время ведется работа по решению технических моментов.

Железная дорога Баку – Тбилиси – Карс на первом этапе позволит перевозить до 1 миллиона пассажиров. Для реализации проекта осталось выполнить технические требования. Ожидается, что уже к концу года желающие смогут поехать в Турцию на скоростных поездах.

"В первую очередь нужно выполнить технические условия. Они заключаются в том, что размеры рельсов на азербайджанской территории составляют 1520, а в турецкой – 1435 миллиметров. Чтобы перейти от одних рельсов на другие, требуется или замена колес, или осуществление этого процесса в автоматическом режиме. Мы уже заказали вагоны, которые отвечают таким требованиям. И до конца года планируется начать перевозку пассажиров (пока до Карса)", – сказал председатель "Азербайджанских железных дорог" Джавид Гурбанов.

Специалисты отмечают, пассажироперевозки по маршруту Баку – Тбилиси – Карс позволит существенно увеличить туристический поток с Востока на Запад и обратно.

"Транспорт – один из важных факторов туризма. То, что Баку – Тбилиси – Карс проходит по территории Великого шелкового пути, открывает для туризма большие возможности. Планируется запустить специальные туристические поезда, реализовать отдельные проекты для путешественников. Это хорошая возможность для туристов из Казахстана и других стран Азии поехать в Турцию и дальше – в другие страны", – прокомментировал пресс-секретарь Министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов.

Такие туры не будут ограничиваться двумя-тремя днями. Они предусматривают знакомство с достопримечательностями каждой из стран по маршруту Шелкового пути.

