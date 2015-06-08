Казахстанцы смогут контролировать доходы госбюджета Общество 755 Меруерт Нургазинова

В рамках реализации Нацплана "100 конкретных шагов" казахстанцы смогут участвовать в контролировании государственных доходов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила ведущий научный сотрудник отдела стратегических исследований и прогнозирования Библиотеки Первого Президента Анар Рахимжанова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Эксперт напомнила, что в сфере налоговой политики ожидается введение обязательного декларирования, а также введение единого учета налогов с тем, чтобы повысить эффективность учета доходов государства, которые оно получает от налогов и их расходования.



"Будет повышаться эффективность учета доходов, вместе с тем будет предоставлена возможность гражданам контролировать расходование этих средств, так как будет реализован проект открытого правительства. Часть этих данных уже находится в открытом доступе, и в дальнейшем каждый гражданин страны, кто изъявит желание, сможет получить доступ к этим данным и проверить, как реализуются бюджетные расходы, то есть – куда идут налоги, которые мы выплачиваем государству, и какой результат они приносят", – уточнила Рахимжанова.



"Мы ожидаем, что к осени будет создана предварительная платформа открытого правительства и постепенно эта платформа будет наполняться всеми государственными услугами, и граждане будут активно участвовать в процессе расходования и контроля расходования доходов государственного бюджета", – заключила она.

