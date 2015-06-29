Президент

Казахстанцы смогут отправлять электронные письма Президенту

Эльмира Киргеева
У казахстанцев появится возможность отправлять электронные письма на почту Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

"3 июля пресс-служба Президента планирует запустить обновленную версию официального сайта Главы государства Akorda.kz. В числе ее особенностей удобная структура и навигация, "адаптивный дизайн" для полноценного отображения сайта на планшетах и смартфонах, возможность направления обращений на имя Главы государства в рамках функции "Письмо Президенту", – сообщают в пресс-службе.

Также пресс-служба анонсировала участие Главы государства в событиях предстоящих дней.

На 2 июля запланировано проведение Дня индустриализации. Мероприятие посвящено ходу реализации государственных программ "Нұрлы жол" и индустриально-инновационному развитию страны. В рамках него состоится запуск новых проектов Карты индустриализации, а также строительства инфраструктурных объектов по программе "Нұрлы жол". Кроме того, по данным пресс-службы, будет организована выставка товаров казахстанского производства.

На следующий день ожидается совещание, на котором будет заслушан отчет Национальной комиссии по модернизации.

4–6 июля – Назарбаев примет участие в мероприятиях, посвященных Дню столицы, в том числе торжественной церемонии поднятия государственного флага на левобережье Астаны. Эта традиция знаменует начало празднования Дня столицы.

8 июля ожидается визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Казахстан, в ходе которого будут рассмотрены пути дальнейшего укрепления казахстанско-индийского сотрудничества.

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