Казахстанцы смогут подать документы на назначение АСП в 2020 году в течение января

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Жилкибаев и председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев в ходе рабочей поездки в Шымкент и Туркестанскую область разъяснили новые правила назначения адресной социальной помощи (далее – АСП) сотрудникам центров занятости населения (далее – ЦЗН) и жителям регионов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
Разъяснительную работу в Туркестанской области вице-министр начал накануне с посещения ЦЗН Сайрамского района. Жилкибаев рекомендовал сотрудникам центра занятости населения заранее проработать с гражданами вопросы назначения АСП в новом формате.
"Вы все знаете, что с 1 января 2020 года адресная соцпомощь будет назначаться на ежеквартальной основе. Сейчас перед вами стоят две основные задачи: до конца года осуществить выплаты за декабрь, не перенося их на следующий год, и максимально доступно разъяснить гражданам, что подать документы на назначение АСП они смогут в течение всего января, а в феврале уже получат соцпомощь. Им не стоит беспокоится и создавать очереди в центрах занятости сразу после новогодних праздников", – подчеркнул он.
В Сайрамском районе Ержан Жилкибаев также встретился с сельчанами, успешно открывшими собственное дело после получения АСП, грантов и микрокредитов в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек".
"Кто-то из этих людей открыл малый бизнес на дому, кто-то организовал курсы дошкольного обучения. Это замечательные примеры того как, воспользовавшись поддержкой государства, можно не только улучшить материальное положение семьи, но и начать зарабатывать неплохие деньги. Я хотел бы призвать безработных людей активнее принимать участие в Госпрограмме "Еңбек", в которой предусмотрены хорошие механизмы для развития предпринимательства. К тому же специально для вовлечения многодетных матерей в микро и малый бизнес со следующего года увеличиваются сроки кредитования и уменьшается процентная ставка по кредитам", – сказал Ержан Жилкибаев после общения с начинающими предпринимателями.
Сегодня вице-министр провел встречу с жителями Шымкента, в ходе которой подробно разъяснил новые механизмы оказания адресной соцпомощи, внедряемые с 1 января 2020 года.
Выступая перед горожанами, Ержан Жалкибаев напомнил, что 12 декабря т.г. Сенат Парламента РК принял закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования, социального обеспечения и государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения".
"Закон предусматривает внедрение нового государственного пособия многодетным семьям, совершенствование механизмов оказания АСП и введение гарантированного социального пакета детям из малообеспеченных семей", – сказал Жилкибаев.
Так, с 1 января 2020 года семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, будут выплачивать госпособие вне зависимости от доходов семьи, в дифференцированных размерах: с 4-мя детьми – 42 496 тенге; с 5-ю детьми – 53 127 тенге; с 6-ю детьми – 63 757 тенге; с 7-ю и более детьми – 74 388 тенге.
Новые подходы оказания АСП предусматривают: ежеквартальное назначение адресной соцпомощи; сохранение действующего порогового критерия для назначения АСП – среднедушевой доход на каждого члена семьи должен составлять менее 70% от прожиточного минимума; определение размера АСП для всех членов семьи как разницы между среднедушевым доходом и чертой бедности; усиление требований к трудоспособным гражданам, в случае их отказа от трудоустройства выплата АСП будет прекращаться всей семье; увеличение срока проведения обследования материального положения семьи с 3 до 7 дней, с усилением роли участковых комиссий в этом процессе.
В рамках предоставления гарантированного социального пакета детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 6 лет будут обеспечивать продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет – горячим питанием в школах, учебными принадлежностями и школьной одеждой, также им будут возмещаться расходы на проезд до школы. Медицинская помощь, в том числе стоматологическая, детям до 18 лет будет предоставляться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
В завершение своего выступления Жилкибаев подчеркнул, что, в соответствии с законом, АСП, назначенная в текущем году, не важно на полгода она назначалась или на год, действует до 31 декабря.
В ходе рабочей поездки вице-министр также посетит ЦОН, ЦЗН и мобильный центр занятости населения г. Шымкент, где проведет необходимую разъяснительную работу с сотрудниками, а также встретится с горожанами, сумевшими открыть бизнес после получения АСП.
Аналогичную разъяснительную работу 26-27 декабря в Туркестанской области проведет председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Ербол Нургалиев.
Напомним, 24-25 декабря в Карагандинской области разъяснительную работу касательно внедрения новых механизмов АСП с населением и сотрудниками ЦЗН провел вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нариман Мукушев.
Как сообщалось ранее, в рамках рабочих поездок заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева в регионы министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов провел разъяснительную работу о новых механизмах назначения АСП с жителями Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областей, а также г. Шымкент.