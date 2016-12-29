Политика
Казахстанцы смогут получать визу в США сроком на 10 лет
Азамат Сыздыкбаев
Внешнеполитические ведомства Казахстана и США достигли договоренности о новом порядке выдачи виз. Теперь казахстанцы, направляющиеся в США с деловой, частной или туристической целями, смогут получать американские визы сроком действия до 10 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



"Эти изменения освобождают граждан Казахстана от необходимости ежегодного посещения американских консульств для оформления въездных виз в США при частых поездках. Визы будут выдаваться сроком действия до 10 лет, при этом период пребывания граждан на территории двух государств будут определять миграционные службы в соответствии с внутренним законодательством", – говорится в сообщении.

Увеличение сроков действия виз будет способствовать максимальному упрощению условий взаимных поездок для граждан двух стран и направлено на развитие казахстанско-американского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах, отметили в министерстве.

С условиями получения визы можно ознакомиться, пройдя по этой ссылке.

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