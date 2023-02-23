Получить госуслуги по звонку теперь могут казахстанцы

Теперь казахстанцы могут получить государственные услуги, позвонив на номер 1414, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

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"На линии единого контакт-центра (ЕКЦ) 1414 внедрен робот, который может 24/7 оказывать популярные государственные услуги и консультативную поддержку. Робот ЕКЦ может самостоятельно оказать такие востребованные сервисы, как бронирование очереди в ЦОН, проверка готовности документов, выдача справок психо- и наркодиспансера. Робот консультирует по 50 наиболее популярным вопросам. Он может подсказать ответы на такие вопросы, как получение паспорта, удостоверения личности, ЭЦП, пособия по рождению ребенка, пенсионных выплат и другие", – рассказали о новшестве в госкорпорации.

Для бронирования очереди необходимо лишь ввести ИИН в тоновом режиме, выбрать ЦОН, дату и время посещения. Для получения справки робот предложит ввести ИИН, подтверждающий код из сообщения, а ссылку на справку отправит с помощью SMS от 1414.

Кроме того, робот может отправить через SMS перечень необходимых документов для получения той или иной услуги.

"Отмечу, что виртуальный оператор еще не совершенен. Могут быть кейсы, когда робот не поймет вас, но чем больше людей будут его использовать, тем лучше будет уровень консультаций. Также, подчеркну, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем в течение года увеличивать перечень госуслуг, оказываемых роботом", – подчеркнул председатель правления Госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин.

Единый контакт-центр 1414 консультирует граждан более 11 лет. Так, с начала года на линию поступило более 1,2 млн обращений, 35% из которых обслужил робот. Звонки на 1414 бесплатны и доступны как для пользователей всех операторов сотовой связи, так и для тех, кто звонит со стационарного телефона.