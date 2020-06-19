Казахстанцы смогут вернуть деньги за некачественную юрпомощь
Жанат Тукпиев
Граждане, пострадавшие в результате получения некачественной юридической помощи, смогут претендовать на страховое возмещение. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
По информации министра, с внедрением информационной системы "Е-заң көмегі" назначение адвокатов будет осуществляться путем автоматического выбора, а также позволит гражданам посредством этой системы получать онлайн-консультации.
"С 1 января 2019 года для граждан, находящихся в затруднительном социальном и финансовом положении, предусмотрено получение бесплатной комплексной социальной юридической помощи. Такая помощь оказывается адвокатами и юрконсультантами на безвозмездной основе с момента обращения клиента до полного разрешения его вопроса. На сегодня помощь оказана более чем 2000 граждан", –сказал Бекетаев.
Кроме того, с 1 января 2020 года на адвокатов и юрконсультантов возложена обязанность страховать свою профессиональную деятельность.
"Теперь гражданин, в случае причинения ему вреда в результате оказания некачественной юридической помощи адвокатом или юрконсультантом, в том числе их бездействия либо неправильного оформления документов, пропуска процессуальных сроков вправе претендовать на страховое возмещение", – подчеркнул Бекетаев.