Казахстанцы смогут загружать ЭЦП в мобильный телефон
Получить электронную цифровую подпись (ЭЦП) в Казахстане можно будет получить через мобильное приложение. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов на пресс-конференции в Правительстве, передает Kazpravda.kz.
"Мы сделаем возможным, чтобы ЭЦП можно было получить через мобильное приложение. У нас стоит задача, чтобы наиболее популярные услуги человек мог получить через мобильное приложение", – сказал Аблайхан Оспанов.
Он добавил, что загрузив ЭЦП в телефон, при первой авторизации можно будет привязать ее к Face ID.
"Вы забудете, что у вас в телефоне есть ЭЦП. Вы просто будете подносить свой телефон к лицу, а цифровая подпись автоматически будет подтверждать все запросы", – отметил вице-министр.
По его словам, эта услуга станет доступной уже через два-три месяца.