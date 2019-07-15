Казахстанцы стали активнее приобретать новые автомобили, передает Kazpravda.kz
По данным ОЮЛ "Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", по итогам первого полугодия казахстанцы потратили на покупки свыше 282 миллиардов тенге. Сумма на 30 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по июнь в стране было продано более 30 тысяч машин – это почти на 20 процентов больше, чем за первое полугодие 2018 года.
Наиболее популярной моделью среди покупателей стала Lada. Таких машин реализовано более 7 тысяч. Следом расположилась Toyota с показателем в 6,5 тысяч. Третью строчку занял Hyundai – чуть больше 6 тысяч единиц.
Активнее всего новые автомобили приобретают жители Алматы. В тройку лидеров также вошли Нур-Султан и Атырау.