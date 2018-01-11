Казахстанцы стали больше брать кредиты

Общество
Инга Селезнева
Фото с сайта kapital.kz
По состоянию на первое декабря прошлого года кредитный портфель банков вырос на 1,8% по сравнению с началом года. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов на заседании Правительства, посвященном итогам социально-экономического развития РК в 2017 году, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В результате принятых мероприятий по оздоровлению финансового сектора постепенно увеличивался совокупный кредитный портфель банков. На 1 декабря 2017 года кредиты возросли на 1,8 процента по сравнению с началом года в основном за счет роста долгосрочных кредитов на 5,4 процента до 11,1 триллиона тенге. Объем краткосрочного кредитования снизился на 15,2 процента до 1,9 триллиона тенге", – сказал Сулейменов.

Также он отметил, что объем вновь выданных кредитов за январь-ноябрь по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 8,4% до 9,6 трлн тенге.

"Новые кредиты в основном направлялись в непроизводственные сектора экономики, такие как торговля (рост на 5,8 процента) и транспорт (на 24,1 процента), тогда как в производственные сектора экономики, как промышленность (-21,2 процента) и сельское хозяйство (-34,8 процента) выдача новых кредитов снизилась порядка на треть", – сообщил министр.

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