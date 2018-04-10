Казахстанцы стали чаще тратить деньги на лечение

Казахстанцы тратят все больше средств на лечение: объем услуг, оказанных в сфере здравоохранения за счет населения, вырос на 22% за год, передает Finprom.kz.
По итогам 4-го квартала 2017 года объем услуг, оказанных казахстанцам в области здравоохранения, вырос на 4,1%, или 11,8 млрд тенге, до 300,7 млрд тенге.
Наибольший рост спроса на медуслуги на конец 2017 года был зафиксирован в ВКО – на 14,6%, до 19,9 млрд тенге, против 17,4 млрд тенге годом ранее. Следом идет Алматинская область с приростом на 12,6%, до 20,2 млрд тенге. Замыкает тройку лидеров Астана: в столице объемы предоставленных медучреждениями услуг выросли на 10,3%, до 49,1 млрд тенге.
В то же время в пяти регионах объем оказанных в сфере здравоохранения услуг уменьшился. Так, например, в Жамбылской области было предоставлено медицинских услуг всего на 13,3 млрд тенге, это на 5,5% меньше, чем годом ранее. В Павлодарской области сокращение составило 4,7%.
Основной объем услуг в области здравоохранения оказывается за счет бюджетных средств. По итогам 4 квартала 2017 года из средств бюджета было выделено 237,1 млрд тенге, что составляет 78,9% от совокупного объема оказанных услуг.
За счет средств населения медучреждения оказали услуг на 42,8 млрд тенге (14,2% от совокупного объема оказанных услуг). Меньше всего на услуги здравоохранения тратят предприятия: на конец 2017 года за счет их средств было оказано услуг на сумму 20,7 млрд тенге, что составляет всего 6,9%.
В то же время за год (IV кв. 2017-2016) наибольший прирост объемов наблюдался в сегменте медуслуг, оказанных за счет средств населения – на 22,4%.
В целом казахстанцы с каждым годом тратят все больше средств на услуги здравоохранения.
В период 2012-2016 годов объем услуг, оказанных в области здравоохранения, вырос на 45,7% (319,9 млрд тенге) и составил в 2016 году более 1 трлн тенге.
Из них за счет населения было оказано услуг на 137,6 млрд тенге (прирост – 21,1% за год).
По итогам первого месяца весны зафиксирован значительный рост цен на услуги первичного приема врача – сразу на 10% за год, до 2403 тенге в среднем по РК.
УЗИ брюшной полости подорожало год к году на 8,4%, до 2841 тенге; общий анализ крови и общий анализ мочи – на 5,8% и 5,3%, до 871 и 615 тенге соответственно.
На удаление зуба под местным обезболиванием казахстанцы тратят на 8,4% больше, чем годом ранее – 3266 тенге. Массаж шейно-воротниковой зоны подорожал на 8,7%, до 912 тенге за процедуру.
Услуги санаториев выросли в цене на 7,5%, до 9686 тенге за сутки.