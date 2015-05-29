Общество
Казахстанцы стали меньше курить – исследование
Айнур Курамысова
В Казахстане снизилось потребление табачных изделий. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила директор Национального центра ЗОЖ МЗСР РК Жамиля Баттакова, передает Kazpravda.kz.

"Отмечается снижение потребления табачных изделий с 26,5% до 22,4%. Вся работа, проведенная по профилактике, показала эффективность. Графические изображения на упаковках табачных изделий, пиктограммы, которые были приняты в 2013 году, также показали эффективность", – сказала Баттакова.

По ее словам, были опрошены 4 425 респондентов, из них 2 085 мужчин, 2 340 женщин.

"Результаты соответствуют фактическому количеству мужского и женского населения страны, которое составляет 47,2% и 52,8% соответственно. Опрос показал, что распространенность табакокурения среди взрослого населения страны составляет 22,4%, из них доля ежедневных курильщиков – 19,1%, периодических – 3,3%. 22,2% взрослого населения наиболее часто употребляют промышленно произведенные сигареты", – отметила Баттакова.

"В Казахстане в 84% случаев причиной смерти являются хронические неинфекционные заболевания. Установлено, что основной причиной заболеваемости и смертности от данных болезней после повышенного артериального давления является табакокурение. Потребление табака вредит здоровью как активных, так и пассивных курильщиков", – сообщила директор центра.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире табакокурение уносит около 6 млн жизней. Доля смертей, связанных с употреблением табака, составляет 35% среди мужчин и 12% среди женщин.

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