Казахстанцы стали меньше жаловаться на врачей

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По итогам первого полугодия 2017 года количество обоснованных жалоб казахстанцев на качество медицинского обслуживания снизилось на 3,2 %. Об этом на коллегии Минздрава сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"Один из показателей качества – это отсутствие жалоб населения. Анализ показывает снижение числа обоснованных обращений на 3,2 процента. Однако рост показателя обоснованных жалоб отмечается в Алматинской, Восточной-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", – заявил Цой.
Вице-министр также добавил, что на протяжении нескольких лет в казахстанских медорганизациях проводится аккредитация, но зачастую субъекты здравоохранения не могут показать необходимый уровень качества услуг.
"Практика показывает отсутствие готовности медорганизаций к прохождению аккредитации, что свидетельствует о формальном подходе и слабой работе по повышению качества медицинской помощи. Так, за первое полугодие 12 из 65 медицинских организаций не прошли аккредитацию в Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и в городах Астана и Алматы", – отметил он.