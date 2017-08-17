Казахстанцы стали меньше жаловаться на врачей

Общество
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Инга Селезнева
Фото из открытых источников
По итогам первого полугодия 2017 года количество обоснованных жалоб казахстанцев на качество медицинского обслуживания снизилось на 3,2 %. Об этом на коллегии Минздрава сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"Один из показателей качества – это отсутствие жалоб населения. Анализ показывает снижение числа обоснованных обращений на 3,2 процента. Однако рост показателя обоснованных жалоб отмечается в Алматинской, Восточной-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях", – заявил Цой.

Вице-министр также добавил, что на протяжении нескольких лет в казахстанских медорганизациях проводится аккредитация, но зачастую субъекты здравоохранения не могут показать необходимый уровень качества услуг.

"Практика показывает отсутствие готовности медорганизаций к прохождению аккредитации, что свидетельствует о формальном подходе и слабой работе по повышению качества медицинской помощи. Так, за первое полугодие 12 из 65 медицинских организаций не прошли аккредитацию в Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях и в городах Астана и Алматы", – отметил он.

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