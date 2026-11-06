Казахстанцы стали реже отказываться от гражданства

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Дана Аменова
корреспондент

Журналист-блогер Сырым Иткулов обратил внимание на сокращение числа желающих выйти из гражданства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На своей странице в Instagram он сравнил показатели за 2019 и 2026 годы и заявил, что казахстанцы стали больше ценить свой паспорт.

«Казахстанцы все крепче держатся за синий паспорт. Все меньше тех, кто отказывается от гражданства КЗ», – написал Иткулов.

В своей публикации блогер привел данные: 1700 заявлений в 2019 году и 43 – в 2026-м. Он также сообщил, что желающих получить казахстанское гражданство стало в шесть раз больше.

Иткулов также затронул тему безвизовых поездок.

«Ну и без визы с нашим паспортом можно поехать в 80 стран. У нас по факту самый сильный паспорт в Центральной Азии», – написал блогер.

Расширение возможностей для поездок он связал с активной работой Президента на международном уровне.

Что показывает официальная статистика

Данные о сокращении числа ходатайств о выходе из гражданства ранее опубликовала Акорда. Согласно сообщению, в 2019 году их было 1,7 тысячи, в 2020-м – 944, в 2021-м – 123, в 2022-м – 114. Затем показатель снизился до 107 в 2023 году, 77 – в 2024-м и 68 – в 2025-м.

Кто получает казахстанское гражданство

Дополнительные данные о приеме в гражданство опубликованы Министерством внутренних дел.

Согласно таблице ведомства, за первое полугодие 2026 года в гражданство Казахстана по указам Президента приняли 279 человек, в упрощенном порядке – 9243 человека. В сумме это 9522 новых гражданина.

Среди принятых в упрощенном порядке – 7518 кандасов. Еще 972 человека получили гражданство по соглашению между Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном и Россией, а 710 – по Конвенции о гражданстве замужней женщины.

#Казахстан #статистика #паспорт #гражданство

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