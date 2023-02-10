Казахстанцы стали реже покупать и продавать жилье

Количество сделок купли-продажи жилья в январе 2023 года составило 24 294, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

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В январе 2023 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 24 294, из них 5 879 совершены по индивидуальным домам и 18 415 – по квартирам. По сравнению с предыдущим месяцем (33 587) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 27,7%.

Лидеры по количеству сделок, как и ранее, города Алматы (5 599 – 23%) и Астана (4 040 – 16,6%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 285 (1,2%).

В сравнении с декабрем 2022 года в январе 2023-го отмечается отрицательный показатель по сделкам во всех регионах Казахстана. Наибольший спад сделок за месяц произошел в Туркестанской (-43,1%), Абайской (-42%) и Акмолинской (-41,5%) областях.

По сравнению с декабрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 7 618, всего по ним совершено 18 415 сделок – это 75,8% от общего показателя по сделкам.

По сравнению с декабрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 22,2% (1 675 сделок) и составило 5 879. Уменьшение наблюдается во всех регионах страны.

Количество сделок купли-продажи жилья за январь 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 27,2%, тогда было зарегистрировано 33 365 сделок. Так, отрицательный показатель был зарегистрирован почти во всех регионах. Наиболее стабильной ситуация по сделкам остается в Астане, здесь количество сделок за год (январь к январю 2022 года) уменьшилось лишь на 0,8%. А положительная динамика наблюдается лишь в Алматы (+34,1%).