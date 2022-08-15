Фото пресс-службы МО РК
Общество
Казахстанцы успешно стартовали на Армейских международных играх

Самые лучшие представители видов и родов войск Вооруженных сил Казахстана борются за первенство в военно-спортивных состязаниях Армейских международных игр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В конкурсе «Тактический стрелок» на учебном полигоне «Спасск» в Карагандинской области военнослужащие Казахстана показали лучший результат в упражнении «Эвакуация раненого». Второе место заняли стрелки Узбекистана, третье – Китая.

Под «непрекращающимся огнем противника» стрелок эвакуировал «боевого товарища» в безопасное место. При этом он вел стрельбу по мишеням с нескольких огневых позиций и поражал цели гранатами.

Раненого бойца имитировала массивная конструкция из нескольких деревянных брусьев весом более 80 килограмм (средний вес пехотинца в полной боевой экипировке с оружием).

«Выполняя это упражнение, конкурсант должен показать не только точность в стрельбе и физическую выносливость, но и способность действовать в экстремальной ситуации. Упражнение максимально приближено к боевой, тактической обстановке», –  пояснил судья конкурса «Тактический стрелок» майор Галым Садыков.

Успешным было и выступление казахстанских танкистов в заезде первого дивизиона на подмосковном полигоне «Алабино». В индивидуальной гонке первый экипаж в составе командира танка капитана Бексултана Алдабергена, наводчика-оператора сержанта 3 класса Сунгата Садуакасова и механика-водителя сержанта 3 класса Султана Кутекешова поразил все мишени, безошибочно преодолел все препятствия и показал лучшее время.

В итоге трассу в 12 километров с тремя огневыми рубежами команда Казахстана прошла за  25 мин. 8 сек. Узбекистана  –  25 мин. 18 сек., Вьетнама – 34 мин. 50 сек., Венесуэлы – 47 мин. 5 сек. Второй казахстанский экипаж выступит в индивидуальной гонке конкурса «Танковый биатлон» 16 августа, третий – 20-го числа.

На полигоне «Амандык» города Щучинск Акмолинской области на огневой рубеж вышли военные топографы, участвующие в конкурсе «Меридиан». А на полигоне «Гвардейский» в Жамбылской области дан старт индивидуальной гонке, в ходе которой конкурсанты выполняют огневые задачи из миномета, гранатомета и стрелкового оружия. Станут известны и первые результаты казахстанских военных альпинистов в конкурсе «Эльбрусское кольцо».

В этом году команды Вооруженных сил Казахстана представлены в семи конкурсах АрМИ-2022 «Воин мира» – в Армении, «Кубок моря» – в Азербайджане, «Танковый биатлон» и «Эльбрусское кольцо» – в России, «Мастера артиллерийского огня», «Меридиан» и «Тактический стрелок» – в Казахстане.

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