Казахстанцы в Байконуре смогут получать полноценную медицинскую помощь от государства

Казахстанцы, живущие в Байконуре, впредь смогут получать полноценную медицинскую помощь от государства. Ранее соответствующая помощь оказывалась согласно российскому законодательству, передает Inform.kz.
Ранее, согласно особенностям предоставления медицинской помощи казахстанским гражданам Байконура, последние не были обеспечены законным правом получения бесплатной медицинской помощи, получения бесплатных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, прохождения профилактических осмотров. Согласно введеному в действие законодательству, впредь эти услуги будут оказывать медицинские учреждения нашей страны.
Филиал областного медицинского центра в Байконуре открылся в 2016 году. Здесь оказывают услуги не только жителям города, но и поселков Торетам и Акай, Аральского, Казалинского и Кармакшинского районов.
"На сегодня в филиале пациентов обслуживают отделение терапии на 60 мест и дневной стационар на 20 мест. Клиника обеспечена необходимым оборудованием за счет местного бюджета. Однако ту медпомощь, которую наша клиника оказывать пока не в состоянии, по направлению оказывают российские медучреждения. В частности, это хирургическая, скорая помощь, помощь больным туберкулезом, при инфекционных заболеваниях", – сказала руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.
В перспективе планируется обеспечить доступной медицинской помощью жителей близлежащих к городу поселков Акай, Торетам. В этой связи планируется объединить поликлинику Торетама и сельскую больницу Акая с Байконурским филиалом областного медицинского центра.
Ранее, согласно особенностям предоставления медицинской помощи казахстанским гражданам Байконура, последние не были обеспечены законным правом получения бесплатной медицинской помощи, получения бесплатных лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, прохождения профилактических осмотров. Согласно введеному в действие законодательству, впредь эти услуги будут оказывать медицинские учреждения нашей страны.
Филиал областного медицинского центра в Байконуре открылся в 2016 году. Здесь оказывают услуги не только жителям города, но и поселков Торетам и Акай, Аральского, Казалинского и Кармакшинского районов.
"На сегодня в филиале пациентов обслуживают отделение терапии на 60 мест и дневной стационар на 20 мест. Клиника обеспечена необходимым оборудованием за счет местного бюджета. Однако ту медпомощь, которую наша клиника оказывать пока не в состоянии, по направлению оказывают российские медучреждения. В частности, это хирургическая, скорая помощь, помощь больным туберкулезом, при инфекционных заболеваниях", – сказала руководитель областного управления здравоохранения Акмарал Альназарова.
В перспективе планируется обеспечить доступной медицинской помощью жителей близлежащих к городу поселков Акай, Торетам. В этой связи планируется объединить поликлинику Торетама и сельскую больницу Акая с Байконурским филиалом областного медицинского центра.