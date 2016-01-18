Общество
Казахстанцы в два раза чаще стали ездить на поездах "Тұлпар-Тальго"
Жания Уранкаева
Казахстанцы в два раза чаще стали пользоваться услугами поездов "Тұлпар-Тальго", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

"Только в декабре 2015 года поездами "Тұлпар-Тальго" воспользовались порядка 114 тысяч пассажиров, что вдвое, или на 56% больше предыдущего года. За 15 дней нового 2016 года поездами отправлено 832 тысячи человек. Эта цифра больше показателей аналогичного периода 2015 года на 76%", – говорится в распространенном сообщении. 

Отметим, в целом в декабре прошлого года около двух миллионов пассажиров воспользовались услугами АО "Пассажирские перевозки", что выше уровня 2014 года на 1,1 %.

Кроме того, растет число казахстанцев, пользующихся системой электронной продажи железнодорожных билетов.

"В декабре 2015 года произведено 1 миллион транзакций по оформлению билетов электронным способом, что выше 2014 года на 58%. За прошлый год произведено 7,3 миллиона электронных транзакций, что выше 2014 года в 2,7 раза (или выше на 4,6 миллиона транзакций)", –отметили в ведомстве.

Добавим,что в предпраздничные и праздничные дни в декабре прошлого года было назначено курсирование 6 дополнительных поездов, также в связи с резким ухудшением погодных условий и закрытием автодорог по Северному региону для вывоза пассажиров со станций Астана, Караганда, Павлодар и Костанай в составы поездов экстренно включены дополнительные вагоны. В декабре прошлого года осуществлено свыше 1 тыс. дополнительных прицепок пассажирских вагонов, что позволило своевременно доставить к месту назначения более 4 тыс. человек.

Подробнее о проделанной работе АО "Пассажирские перевозки" и запланированных новшествах читайте в эксклюзивном интервью вице-президента по развитию АО "Пассажирские перевозки"Асылхана Калдыкозова. 

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