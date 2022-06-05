Фото: МИД РК
Общество , Референдум
Казахстанцы в Японии, Корее и Китае завершили голосование на референдуме – МИД РК
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель иностранных дел Роман Василенко сообщил, что по состоянию на 19:00 часов Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки, передает корреспондент Kazpravda.kz.
 
"Сегодня мы являемся свидетелями, пожалуй, важнейшего политического события года. МИД в рамках своих полномочий оказывает необходимое содействие в реализации своего избирательного права казахстанцами, находящимися сегодня за пределами родины. Кроме того, МИД обеспечивает условия для международного наблюдения за ходом голосования на сегодняшнем референдуме", – сообщил на брифинге в ЦКР Роман Василенко.
 
Он напомнил, что в 52 странах были открыты 65 участков для голосования.
 
Списки имеющих право голосовать на указанных участках были сформированы в соответствии с конституционным законом "О выборах в РК" на основании данных консульского учета казахстанцев при соответствующих дипломатических представительствах и дополнительных обращениях граждан Республики Казахстан.
 
"На день проведения референдума в списки голосующих за рубежом были включены 11 350 наших граждан. В настоящее время референдум за рубежом проходит спокойно и в рабочей атмосфере. По состоянию на 19:00 часов Нур-Султана за рубежом проголосовали около 5100 наших соотечественников, что составляет 45% от количества избирателей, включенных в соответствующие списки", – добавил вице-министр иностранных дел.
 
Роман Василенко отметил, что участки, расположенные в Азии, в том числе в Китае, Корее, Японии, и другие участки уже завершили свою работу и приступили к подсчету голосов. На некоторых из них явка составила 100%.
 
"Участки в таких городах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава или Бразилиа только открылись менее двух часов назад, еще будут голосовать 9 часов. После подведения результатов голосования оригиналы итоговых документов оперативно доставят в МИД для последующей передачи в избирательную комиссию района "Есиль", к которой все наши избирательные участки за рубежом приписаны", – резюмировал Роман Василенко.

Как ранее сообщалось, в ЦКР РК аккредитовали 272 наблюдателя от 10 международных организаций, 13 центральных избирательных органов зарубежных стран, а также 41 иностранного наблюдателя от дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане. Кроме того, в мониторинге выборов принимают участие 215 представителей иностранных СМИ.

Миссии отмечают хорошую организацию процесса голосования в соответствии с национальным законодательством и международными стандартами. Положительно оценивается организационная работа ЦКР и территориальных комиссий. Отмечается высокая явка, а также праздничный настрой многих избирателей.

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