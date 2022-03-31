С 1 апреля этого года возобновляется действие соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан. Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана – владельцы национальных паспортов – вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Если гражданин РК планирует работать, учиться и проживать на территории Южной Кореи, то нужно получить соответствующую визу.

«Вместе с тем в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет», – отметили в МИД РК.

Кроме того, в ведомстве рекомендовали казахстанцам, путешествующим в Страну утренней свежести, заблаговременно уточнять информацию о действующих в этом государстве противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Южной Кореи на территории нашей республики.