Общество
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Кадиша Ныгмет

Стихийный беспредел

О результатах надзора в сфере соблюдения экологического законодательства проинформировали в Генеральной прокуратуре РК.

В последнее время участились жалобы граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов. В связи с этим Генеральной прокуратурой проведена проверка соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства.

«Прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями вне установленных мест, без утилизации и переработки. К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге», – озвучили данные в Генеральной прокуратуре РК.

Было отмечено, что объемы несанкционированных свалок пока еще не снижаются. По данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тыс. (!) незаконных полигонов.

«Прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского райо­нов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обосно­ванную претензию жителей к местным акиматам. В настоя­щее время стихийные свалки ликвидированы. За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственнос­ти привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и города Алматы, а также должностные лица профильного министерства. Экологичес­кими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге. По итогам проверки Правительству внесено представление об устранении нарушений законности», – сообщили в пресс-службе ГП РК.

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