Общество Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов 17 мая 2022 г. 1:00 Кадиша Ныгмет Стихийный беспредел О результатах надзора в сфере соблюдения экологического законодательства проинформировали в Генеральной прокуратуре РК. В последнее время участились жалобы граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов. В связи с этим Генеральной прокуратурой проведена проверка соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства. «Прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями вне установленных мест, без утилизации и переработки. К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тыс. тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние, в свою очередь, без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге», – озвучили данные в Генеральной прокуратуре РК. Было отмечено, что объемы несанкционированных свалок пока еще не снижаются. По данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш Сапары», ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тыс. (!) незаконных полигонов. «Прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы. За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и города Алматы, а также должностные лица профильного министерства. Экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге. По итогам проверки Правительству внесено представление об устранении нарушений законности», – сообщили в пресс-службе ГП РК.