Казахстанцы выиграли очередной этап конкурса "Воин мира"

В армянском Дилижане в конкурсе «Воин мира» на этапе «Ратник» казахстанская команда победила в военно-прикладном комплексе среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На втором месте – Беларусь, на третьем – Россия.

Окончательные итоги этапа, который состоит из упражнений по стрельбе, военно-медицинского и военно-прикладного комплексов, будут подведены в понедельник.

В Кабардино-Балкарии в учебном центре горной подготовки «Терскол» в конкурсе «Эльбрусское кольцо» продолжается упорная борьба за лидерство. Накануне военные альпинисты выполнили девятую специальную задачу. В состязании по преодолению скального участка команда Казахстана показала третий результат. На первом месте команда России, на втором – Узбекистана.

Также участники конкурса совершили 25-километровый пеший марш из ущелья Ирик (2800 м) на ледник Малый Азау (3264 м). В понедельник конкурсанты выполнят специальные задачи по подъему/спуску на ледовом участке и транспортировке пострадавшего.

В подмосковном «Алабино» танкисты команды Казахстана ожидают жеребьевки, которая определит даты и соперников по заезду полуфинальной эстафеты «Танкового биатлона». В Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» 22 августа участники будут соревноваться в мастерстве боевых пловцов.