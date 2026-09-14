Казахстанцы высоко оценивают доступность социальной инфраструктуры – КИОР

Наиболее позитивные оценки традиционно связаны с объектами, имеющими значение для повседневной жизни семей и развития человеческого капитала

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Доступность школ, детских садов, учреждений культуры и спортивных объектов остается одним из наиболее сильных аспектов инфраструктурной обеспеченности городов и сельских населенных пунктов Казахстана. Такие данные получены по итогам социологического исследования Казахстанского института общественного развития, в рамках которого жители оценили 17 ключевых элементов инфраструктуры и услуг в своем регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИОР

В целом уровень удовлетворенности населения инфраструктурой остается высоким: в III квартале 2026 года доля удовлетворенных различными элементами инфраструктуры составила от 57,8% до 78,2%.

Наиболее позитивные оценки традиционно связаны с объектами, имеющими непосредственное значение для повседневной жизни семей и развития человеческого капитала. В первую очередь, это доступность школ – 78,2%, детских садов – 73,3%, спортивных комплексов и сооружений – 71,6%, а также учреждений культуры – 71,1%.

Школы остаются наиболее доступным объектом социальной инфраструктуры с точки зрения оценки населения. В III квартале 78,2% опрошенных были удовлетворены их доступностью в своем городе, поселке или селе, что означает положительную оценку со стороны почти 8 из 10 жителей.

Положительно оценивается и доступность детских садов – 73,3%. Стабильность этого показателя на протяжении года также является позитивным сигналом.

Значимым ресурсом для качества жизни населения остаются учреждения культуры и спортивная инфраструктура. Уровень удовлетворенности доступностью учреждений культуры составил 71,1%, спортивных комплексов и сооружений – 71,6%.

Достаточно высоко население оценивает и другие элементы благоустройства. 67,8% опрошенных удовлетворены наличием мест для прогулок и отдыха, 67,3% – озеленением, 63,8% – чистотой и качеством уборки улиц и дворов. Удовлетворенность возможностями для развития детей составляет 66,2%, качеством воды – 64,4%, доступностью информации государственных органов – 64,6%.

Отдельно важно отметить положительную динамику оценки качества дорог. За год уровень удовлетворенности дорогами выросла с 50% в I квартале до 57,8% в III квартале. Таким образом, именно по качеству дорог зафиксирован один из наиболее заметных приростов среди рассматриваемых элементов инфраструктуры.

Таким образом, результаты III квартала показывают, что социально значимая инфраструктура остается сильной стороной региональной среды. Наиболее высокие оценки получают объекты, непосредственно связанные с образованием, развитием детей, культурной и спортивной активностью населения. Одновременно исследование позволяет обозначить конкретные направления для дальнейшего развития – прежде всего цифровой и транспортной инфраструктуры.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о сохранении высокого уровня удовлетворенности населения базовой инфраструктурой и позволяют не только оценивать текущее состояние регионов, но и определять приоритеты дальнейшего повышения качества жизни населения.

«Ежеквартальный опрос по ключевым индикаторам общественно-политической ситуации в Казахстане» за III квартал 2026 года проведен Казахстанским институтом общественного развития методом личного интервью, выборочная совокупность – 2 400 респондентов от 18 лет и старше. Территория проведения исследования – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты. Опрос проведен с 1 по 16 августа 2026 года.