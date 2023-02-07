Казахстанцы заняли первое место на кубке мира по пулевой стрельбе

Всего в соревнованиях принимали участие более 350 участников из 32 стран мира.

Фото пресс-службы МКС РК

Казахстан занял первое место на соревнованиях по пулевой стрельбе в Индонезии (Джакарта), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В копилке сборной 11 медалей: 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Всего в соревнованиях принимали участие более 350 участников из 32 стран мира.

Казахстан представляли 15 спортсменов.

Чемпионами стали Никита Чирюкин, Арина Алтухова и женская сборная в составе Александры Ле, Елизаветы Безруковой, Анастасии Григорьевой в командном зачете.

Кубок мира по пулевой стрельбе в Индонезии является рейтинговым турниром, который позволяет подняться в таблице ISSF и дает возможность получить лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже-2024, отметили в министерстве.