Казахстанцы завершили выступление на Global Championship 2022 по PUBG Mobile с призовым фондом $4 млн

От пятого места, обеспечивавшего попадание в гранд-финал, "титаны" отстали всего на один балл.

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Казахстанская команда Titan завершила выступление на Global Championship 2022 по PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile с призовым фондом четыре миллиона долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Коллектив, представленный казахстанцами Дамиром Axzcer Омаровым, Бакытжаном Puncher Елменбетом, Данияром TEAQ Конакбаем и Арманом PSIX Чамани, на последнем этапе набрал 104 очка и расположился на седьмой строчке.

От пятого места, обеспечивавшего попадание в гранд-финал, "титаны" отстали всего на один балл.

Отмечается, что за три этапа казахстанцы сумели заработать 52 тысячи долларов. Однако в гранд-финале, который пройдет в январе, будет разыграно 4 миллиона долларов.