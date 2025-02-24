Казахстанцы завоевали три медали на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
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Наши лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала
Представители команды Казахстана по стрельбе из лука отметились тремя медалями этапа Кубка Азии в Бангкоке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Наши лучники трижды поднялись на вторую ступень пьедестала. Все три награды были завоеваны в стрельбе из блочного лука.
В индивидуальном зачете второй стала Роксана Юнусова.
У женщин в командных соревнованиях «серебром» отметились Виктория Лян, Роксана Юнусова и Аружан Жексенбинова.
Андрей Тютюн и Виктория Лян показали второй результат в миксе.