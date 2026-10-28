Казахстанцы завоевали восемь медалей на ЧМ по боксу в Черногории

Спорт,Бокс
Дана Аменова
корреспондент

В активе национальной команды – награды разного достоинства.  

Фото: НОК

Сборная Казахстана завершила чемпионат мира по боксу среди спортсменов до 19 лет в Будве с одной золотой, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Единственное «золото» Казахстану принесла Зарина Толыбай, выступавшая в весовой категории свыше 80 кг. В финале она победила представительницу России Самиру Итониеву. 

Еще три казахстанских боксера стали серебряными призерами. Алина Кудайгенова (до 57 кг) уступила в финале россиянке Анастасии Голуновой. 

Бибарыс Аширбай (до 70 кг) проиграл ирландцу Джону Донохи, а Владислав Саможонов (свыше 90 кг) уступил Исламу Салихову из Узбекистана.

Бронзовыми призёрами стали Мадира Жумахан (51 кг), Индира Кыдырмолдаева (60 кг), Данияр Акбисенов (60 кг) и Еркетан Жаркынбек (90 кг).

В общекомандном зачете первое место заняла Россия (пять золотых и пять серебряных медалей). Вторыми стали боксеры Узбекистана (3-2-2), третьими - представители США (2-1-2). Казахстан расположился на четвертой строчке. 

#бокс #ЧМ #казахстанцы #медали #НОК

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