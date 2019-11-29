Казахстанцы жалуются на обновленные тесты ПДД

Казахстанцам стало сложнее получить водительские права. Автолюбители жалуются на обновленные тесты по ПДД. Дело в том, что две недели назад обновили базу вопросов. Первопроходцы тестирования возмущены некорректными вопросами. О противоречиях в них говорят и в автошколах. За полмесяца "провалили" теорию почти треть столичных кандидатов в водители, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.
Ергазы – водитель с 40-летним стажем. Срок действия водительского удостоверения закончился, а получить новое оказалось не так-то просто. Мужчина "провалил" уже четвертую попытку. Говорит, что в своих силах уверен. А вот в корректности вопросов – нет.
Ошибки нашли и эксперты. В автошколах не согласны не только с содержанием заданий, но и с их формой. Курсантам приходится сначала смотреть иллюстрацию, потом переходить на вопрос и снова возвращаться к графике. На это уходит время. А оно у тестируемых ограничено.
"50-60 вопросов вообще не соответствуют правилам дорожного движения. Вплоть до того, что у нас в Казахстане желтый проблесковый маяк не пользуется преимуществом. А там вопрос выходит: "Пропустите ли вы автомобиль с желтым проблесковым?". Правильный ответ: мы должны пропустить", – говорит преподаватель ПДД Акмолинского Автоучкомбината Владимир Гайдаев.
Или еще один вопрос: "Какая высота должна быть у борта кузова грузового транспорта для перевозки детей?". Здесь в принципе не может быть правильного ответа, говорит инструктор по вождению Владимир Гайдаев.
Базу обновили две недели назад. За это время в столице тестирование прошли 2 тысячи человек. Почти треть из них экзамен не сдали. Зато попыток у курсантов стало больше.
"Тот, кто прошел обучение, он может приходить, сдавать свои попытки каждый день. То есть у него неограниченное количество попыток. А тот, кто обучался самостоятельно, он имеет 3 попытки", – сказал специалист специализированного отдела филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по городу Нур-Султан Рустам Паштамбеков.
В МВД говорят, что новые вопросы разработали в Ассоциации автошкол Казахстана. Жалоб и нареканий в ведомство пока не поступало.
"Любой услугополучатель – кандидат в водители – если он не согласен с чем-либо, например, с вопросами или ответами, он в любом случае может обжаловать все свои действия либо к нам – в МВД, либо в судебном порядке", – говорит ст. инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
В МВД не смогли дать конкретного ответа, для чего собственно менялись вопросы в тестах по ПДД. Автошколы уже обеспокоены частыми и неудачными попытками будущих водителей. Специалисты опасаются, что люди начнут искать другие способы получения прав. В том числе и незаконные.
Ергазы – водитель с 40-летним стажем. Срок действия водительского удостоверения закончился, а получить новое оказалось не так-то просто. Мужчина "провалил" уже четвертую попытку. Говорит, что в своих силах уверен. А вот в корректности вопросов – нет.
Ошибки нашли и эксперты. В автошколах не согласны не только с содержанием заданий, но и с их формой. Курсантам приходится сначала смотреть иллюстрацию, потом переходить на вопрос и снова возвращаться к графике. На это уходит время. А оно у тестируемых ограничено.
"50-60 вопросов вообще не соответствуют правилам дорожного движения. Вплоть до того, что у нас в Казахстане желтый проблесковый маяк не пользуется преимуществом. А там вопрос выходит: "Пропустите ли вы автомобиль с желтым проблесковым?". Правильный ответ: мы должны пропустить", – говорит преподаватель ПДД Акмолинского Автоучкомбината Владимир Гайдаев.
Или еще один вопрос: "Какая высота должна быть у борта кузова грузового транспорта для перевозки детей?". Здесь в принципе не может быть правильного ответа, говорит инструктор по вождению Владимир Гайдаев.
Базу обновили две недели назад. За это время в столице тестирование прошли 2 тысячи человек. Почти треть из них экзамен не сдали. Зато попыток у курсантов стало больше.
"Тот, кто прошел обучение, он может приходить, сдавать свои попытки каждый день. То есть у него неограниченное количество попыток. А тот, кто обучался самостоятельно, он имеет 3 попытки", – сказал специалист специализированного отдела филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по городу Нур-Султан Рустам Паштамбеков.
В МВД говорят, что новые вопросы разработали в Ассоциации автошкол Казахстана. Жалоб и нареканий в ведомство пока не поступало.
"Любой услугополучатель – кандидат в водители – если он не согласен с чем-либо, например, с вопросами или ответами, он в любом случае может обжаловать все свои действия либо к нам – в МВД, либо в судебном порядке", – говорит ст. инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
В МВД не смогли дать конкретного ответа, для чего собственно менялись вопросы в тестах по ПДД. Автошколы уже обеспокоены частыми и неудачными попытками будущих водителей. Специалисты опасаются, что люди начнут искать другие способы получения прав. В том числе и незаконные.