Экономика
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Газиз Абишев, политолог

Нужны новые варианты

Можно сказать, что сложилась ситуация «клинча» между «коллективным Западом» и Россией. Этот вопрос не решится в ближайшие месяцы, а вполне возможно, что и в ближайшие годы. Даже с окончанием активных боевых действий на территории Украины, и даже если российские войска выйдут за границу Украины, очерченную до 24 февраля, санк­ционный режим в отношении России не прекратится.

Мы привязаны к РФ логистически – у нас общие транспортные коридоры, пути казахстанских ресурсов исторически складывались так, что большая часть из них проходит через территорию России. Это и углеводороды, которые идут по трубопроводам до Новороссийска или по ветке Атырау – Самара, это и наше зерно, которое доставляется до берега Черного моря, –все это идет через Россию, и теперь все эти пути осложнены. Казахстан все-таки экспортоориентированная экономика, хоть мы и экспортируем пока в основном товары низкого передела. Поэтому мы должны сегодня находить альтернативные пути для наших товаров. Это не та ситуация, когда можно месяц переждать, а потом вернуться к старым схемам.

Как отметил Президент на совещании по развитию транспорт­но-транзитного потенциала, нам необходимо принимать меры для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции.

Оптимисты говорят, что мы можем просто загрузить морской порт Актау и через него компенсировать прерванные маршруты поставок, отправлять товары в Азербайджан, а оттуда – по автомобильным и железным дорогам выходить на морские порты. И точно так же можно отправлять казахстанскую нефть и газ по трубопроводу Баку – Тбилиси –Джейхан. Но делая такие оптимистичные прогнозы, нужно понимать, что логистические цепочки казахстан­ских товаров и энергоносителей, проходящие через Россию, отрабатывались десятилетиями, с начала 2000-х годов. Теперь формирование новых маршрутов потребует инвестиций и их реализации, перенаправления товарных потоков. К сожалению, быстро это не делается, и это надо принять. Невозможно мановением руки перебросить десятки миллионов тонн нефти с одного трубопровода на другой.

Тем не менее создавать и развивать альтернативные маршруты необходимо. Через Каспий с выходом на Туркменистан, Иран и Персидский залив, через порты Азербайджана, продумывать новые пути. Причем нужно спешить, чтобы не утратить преимущества нашего географического положения, потому что Китай уже продвигает идею нового маршрута Шелкового пути, который обходит Казахстан. Есть маршрут от границы КНР через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на побережье Каспия и далее через Азербайджан.

На совещании Глава государства также говорил о том, что следует выводить «Қазақстан темір жолы» на новый уровень, трансформировать ее в национальную транс­портно-логистическую компанию. Но это тоже будет непростой задачей. Для начала необходимо иметь представление, насколько эффективны процессы внутри компании, насколько они прозрачны. Мы помним, что к этой компании на протяжении ее деятельности нередко возникали вопросы. Нужно понять, могут ли сейчас туда зайти независимые аудиторы и предоставить ответы если не широкой общественности, то хотя бы экспертам и Президенту, поскольку речь идет о компании национального масштаба.

Кроме того, для развития альтернативных маршрутов потребуются знающие и опытные технические специалисты. Нужно будет выстраивать инфраструктуру, обследовать каспийскую акваторию, понимать, какого водоизмещения суда смогут принимать наши порты, сколько нужно будет специализированных танкеров и грузовых судов. Необходимо обследовать имеющиеся и строить новые железнодорожные пути и автомобильные дороги. Пока невозможно ответить на вопрос, сколько времени может занять выстраивание альтернативных маршрутов, но точно можно сказать, что это будет очень непрос­той процесс.

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