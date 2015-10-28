Казахстану нужны новые лидеры конкурентоспособности

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы
Экспозиция состоялась в рамках Форума казахстанских производителей. Главной целью организаторов стала широкая демонстрация достижений – лучших товаров и услуг отечественных производителей, получивших государственную поддержку через инструменты фонда «Даму». Выставка собрала более 100 компаний, среди них – представители пищевой, строительной отраслей, производители мебели, одежды, специализированной техники и оборудования, а также сувенирной и полиграфической продукции.
Во время церемонии открытия аким Алматы Бауыржан Байбек подчеркнул, что во многом благодаря огромному вниманию, которое уделяет Глава государства развитию предпринимательства, а также поддержке институтов развития, многие компании добиваются успехов. По его словам, форум проводится в Алматы не случайно: мегаполис является крупным донором бюджета страны. Здесь формируется пятая часть ВВП и треть всех государственных доходов. При этом 43% доходной части бюджета города формируются за счет МСБ.
Заместитель председателя правления НУХ «Байтерек» Алина Алдамберген выразила удовлетворение тем, что выставка собрала такое большое количество лучших образцов продукции отечественных предпринимателей. Все они получили господдержку, в том числе и от холдинга «Байтерек» – через его дочерние организации. Следует отметить, что холдинг участвует в Государственной программе индустриально-инновационного развития, Программе развития регионов до 2020 года и Единой программе развития предпринимательства «ДКБ-2020». При этом ключевым приоритетом является участие в реализации программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол». Вся работа группы компаний холдинга прежде всего направлена на поддержку малого, среднего и крупного бизнеса. Для развития экспорта, по словам А. Алдамберген, они финансируют экспортные операции, поддержано уже 7 проектов на 34,2 млрд тенге. Объем экспортной продукции участников программы, как ожидается, составит 4% несырье­вого экспорта.
Председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Ляззат Ибрагимова сообщила, что начиная с 2010 года финансовую поддержку фонда получили почти 23 тыс. предпринимателей и нефинансовую – 140 тыс. В рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020», оператором которой является фонд «Даму», субсидирование ставки вознаграж­дения получили 6 477 компаний. Всего было выплачено 106,5 млрд тенге безвозмездных субсидий. Таким образом кредитный портфель «Дорожной карты бизнеса-2020» превысил 1,3 трлн тенге.
Кроме того, за последние пять лет «Даму» выдал 1 392 гарантии предпринимателям. Только за 10 месяцев нынешнего года – 687 гарантий, т. е. фонд покрыл своими гарантиями 5% всех выданных в Казахстане кредитов.
Говоря о программах «Даму», она добавила, что совместно с акиматом Астаны реализуется программа регионального финансирования. На нее фонд выделил 1 млрд, акимат города – 500 млн тенге. Участвовать в программе могут предприниматели столицы, которые реализуют или планируют реализовать свои проекты на территории Астаны. Уже профинансированы два проекта на 390 млн тенге. На рассмотрении в банках второго уровня находятся еще 9 проектов на 613 млн тенге. И уже одобрены на региональном координационном совете, но еще не профинансированы 4 проекта на 515 млн тенге.
Ярким примером успеха в деле государственной поддержки можно назвать алматинское ТОО «КазСПО-N» с брендом спортивной одежды Zibroo. Директор предприя­тия Елена Свечникова считает, что без господдержки им пришлось бы очень непросто.
– Мы используем все инструменты фонда «Даму» с самого начала нашей деятельности, – говорит она. – Например, два года назад в рамках проекта «Даму» «Деловые связи» я ездила в Германию повышать квалификацию. Кроме того, мы получали субсидирование на покупку очень дорогого закройного комплекса стоимостью 150 тысяч евро.
Сейчас «КазСПО-N» использует финансовый продукт «Ондирис-2». Это инвестиции в основные средства, благодаря которым компания расширила свое производство, построила новое здание, открыла магазин в Алматы. И планирует открывать в регионах. Тем более что у Zibroo есть подписанное соглашение на использование символики Универсиады-2017.
Такой же успешной историей может похвастаться шымкентское ТОО «Казмедприбор». Оно работает на рынке уже 10 лет, а начинало с медицинской мебели. Но сегодня предприятие выросло и производит медицинское электронное оборудование. В том числе для автомобилей «скорой помощи». В нынешнем году здесь готовят большой проект по производству маммографического оборудования и рентген-аппаратов. Огромную помощь и «Казмедприбору», и тысячам других отечественных производителей будет оказывать фонд «Даму».
Ляззат Ибрагимова сообщила, что в скором времени будут внесены изменения в «дорожную карту бизнеса». В частности, вводятся новые инструменты субсидирования кредитов на пополнение оборотных средств. По ее словам, из Национального фонда на эти цели выделяется 7 млрд 200 млн тенге. Средства уйдут на поддержку тех производителей, которые производят казахстанскую продукцию.
– Мы планируем, что уже в середине ноября такие проекты получат средства. Мы получим возможность субсидировать ставки по кредитам на 10%. Таким образом, при получении кредита на рыночных условиях под 16% годовых предприниматели будут платить 6% годовых, – отметила глава фонда.

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