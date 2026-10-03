Казахстану официально передали флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года

Мировое первенство пройдет в Астане в следующем году - с 7 по 14 июня

Фото: Дирекция спорта МТС РК

Казахстан официально принял флаг чемпионата мира по дзюдо 2027 года. Торжественная церемония состоялась в Баку во время мирового первенства, передает Kazpravda.kz.

Флаг Международной федерации дзюдо (IJF) президенту Федерации дзюдо Казахстана Куанышбеку Есекееву вручила генеральный секретарь IJF Лиза Аллан. Ранее его передал вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли.

Чемпионат мира пройдет в Астане с 7 по 14 июня 2027 года. На турнире спортсмены будут бороться не только за медали, но и за рейтинговые очки, которые учитываются при отборе на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

«Проведение чемпионата мира по дзюдо в Казахстане является событием исключительной значимости для отечественного спорта и свидетельством высокого доверия со стороны международного спортивного сообщества. Для нас это не только большая честь, но и серьезная ответственность. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить проведение чемпионата на самом высоком организационном уровне, соответствующем стандартам Международной федерации дзюдо. Особое внимание мы уделим подготовке национальной сборной. Выступление на домашнем татами перед своими болельщиками накладывает на наших спортсменов дополнительную ответственность. Мы рассчитываем на достойные результаты и будем создавать для этого все необходимые условия, совершенствовать систему подготовки, обеспечивать качественное тренировочное сопровождение и участие спортсменов в международных соревнованиях. Впереди большая комплексная работа, и мы намерены использовать предстоящий чемпионат не только для укрепления позиций Казахстана на мировой спортивной арене, но и для дальнейшего развития дзюдо в нашей стране», - отметил президент Федерации дзюдо Казахстана Куанышбек Есекеев.

Как сообщили в Дирекции спорта Министерства туризма и спорта РК, Казахстан примет чемпионат мира по дзюдо во второй раз. Впервые соревнования такого уровня проходили в стране в 2015 году.

Кроме того, с 2023 по 2026 год Казахстан ежегодно принимал международный турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam, входящий в официальный календарь IJF.

Между тем сборная Казахстана завершила чемпионат мира в Баку с серебряной медалью. Ее завоевал Шерзод Давлатов, ставший вице-чемпионом мира в весовой категории до 60 кг.