Казахстану под силу обыграть Турцию – футбольный арбитр

Перед матчем ЕВРО-2016 пресс-служба Федерации футбола Казахстана связалась с известным узбекским рефери Равшаном Ирматовым, чтобы узнать его мнение о предстоящем матче, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как сообщил футбольный судья, он шесть месяцев назад обслуживал товарищеский матч между сборными Турции и Бразилии, который проходил в Стамбуле. Эта игра закончилась победой бразильцев со счетом 4:0.
Также Ирматов добавил, что недавно работал на матче Казахстан – Буркина-Фасо. Таким образом, видел в деле обе команды.
"Скажу, что Казахстану под силу бороться и даже обыграть сборную Турции. Тем более казахстанцы играют дома, при своих болельщиках. Сейчас Турция переживает не лучшие времена, поэтому я думаю, что сборной Казахстана по силам достичь положительного результата в этом матче", – заявил рефери Равшан Ирматов.
Известный рефери из Узбекистана имеет в своем послужном списке не один матч высокого уровня, в том числе и с участием сборных Казахстана и Турции.