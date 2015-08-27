Казахстану пригодится опыт проведения "МАКС-2015" – МО РК
Антон СЕРОВ
Министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов, посетивший XII Международный авиационно-космический салон "МАКС-2015", встретился с генеральным директором государственной корпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым, генеральным директором "Рособороноэкспорта" Анатолием Исайкиным, президентом корпорации "Иркут" Игорем Демченко, а также с генеральным директором ОАО "Вертолеты России" Александром Михеевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
На авиасалоне представлены военные и гражданские образцы авиационной техники и материалы для нее, а также опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов. На 19 тыс. кв. м выставочных площадей в стационарных павильонах и 1 200 кв. м временных павильонов 864 компании – участницы из 44 стран мира представили 356 экспонатов авиатехники.
Как отмечают в пресс-службе МО РК, в преддверии Международной выставки KADEX-2016, которая пройдет в Астане, опыт соседей в проведении столь масштабного мероприятия может быть полезен. Это – проведение рекламно-выставочной работы, организация логистики, размещение всех выставочных шале, показ авиационной техники, расстановка вооружения и военной техники.