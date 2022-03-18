Глава государства предложил нам масштабную программу реформ: некоторые из них звучат впервые, часть их стала продолжением прежних демократических преобразований.

Касым-Жомарт Токаев сказал о необходимости открытого обсуждения с гражданским сектором всех нацпроектов и стратегических документов, но главное, чтобы все это не ограничилось обсуждением. Доступ к дискуссии есть, а доступ к принятию решений нужно расширять, убирая бюрократические ограничения и, наоборот, законодательно закрепляя механизм учета мнения экспертного сообщества и неправительственного сектора.

Президент отметил, что неправительственный сектор неизменно поднимает важные социальные воп­росы, содействует их комплексному решению. Но мне бы хотелось, чтобы акцент был сделан на его словах о «сис­темной перезагрузке» – нужен более качественный эффект от учас­тия НПО в обсуждениях, заседаниях, экспертизах. Скажу, что процесс усиления роли НПО идет уже не первый год, но пока это больше процесс, а хочется больше результата. Мало просто ходить на совещания, а вот увидеть, как наши предложения реализуются, удается не всегда – они нередко упираются в бюрократические препоны.

Например, мы с коллегами обсуждали, что буквально несколько лет назад уже заходила речь о Европейской хартии местного самоуправления (не из уст Главы государства, правда), и тогда предлагающие ее ратификацию эксперты слышали отрицательный ответ, мол, юридически это невозможно. Видимо, раз сейчас об этом заговорил Президент, все-таки возможно?

Теперь о маслихатах. Этот орган местного самоуправления одно­значно нужно вычленять из системы гос­управления. Конечно, расширение самостоятельности регионов и децентрализация – это долгий процесс, и в нашей стране он частично начат. Но опять-таки все упирается в то, что на местах расширяются полномочия, но при этом не передаются ресурсы. Взять, к примеру, бюджет четвертого уровня: в сельских округах появился маленький бюджет, но теперь этих небольших поступлений от нескольких налогов и штрафов на местах не хватает, а ведь здесь готовы работать. Возможно, стоит передать бюджету этого уровня и корпоративный подоходный налог, чтобы как раз у местного сообщества увеличились финансы, а не только номинальные полномочия.

Вообще, определенное время назад стали появляться высказывания о том, что маслихаты в нынешнем их виде можно было бы упразднить. Из Послания Президента ясно: маслихаты остаются, но их нужно делать более самостоятельным органом. Сейчас маслихат даже не является юридическим лицом, кроме аппарата, в его структуре только два «освобожденных» человека, а остальные работают на общественных началах. В этом видится некая второстепенность в деятельности народных избранников. На мой взгляд, маслихатам нужны какие-то собственные источники информации, полномочия по проверкам, чтобы депутаты не просто брали за основу данные от госорганов, а могли проводить самостоятельные исследования, анализ, привлекать специалистов.

Здесь, конечно, стоит учесть заявления Президента о реформировании партийной и выборной системы – все это очень взаимосвязано. Важно не затянуть реформы, чтобы убрать монополизацию одной партии и ввести в среду полноценных новых игроков. Да, процесс не быстрый, но есть запрос со стороны общества. А конкуренция в свою очередь обеспечит результаты. И кстати, возврат к частично мажоритарной системе и упрощение процедуры создания новых партий – то, о чем просили казахстанцы, – еще один стимул для формирования качественных, самостоятельных составов маслихатов.

Я думаю, только комплекс преобразований, прозвучавших в Послании, позволит улучшить работу маслихатов и усилить систему местного самоуправления.

Люди готовы брать на себя ответственность за решение собственных проблем – это фраза Президента, которую никак нельзя упускать из вида исполнителям его поручений. Действительно, большой пласт государственных функций нужно убирать, потому что они затрагивают блок, который может самостоятельно решать сообщество. Все вопросы ЖКХ на местном уровне не требуют политического или государственного управления. Не нужно обладать политической подготовкой, иметь принадлежность к каким-то институтам – достаточно действовать с умом и по закону, знать потребности сообщества и уметь работать с бюджетом. К слову, прозвучавший посыл по изменениям в системе госзакупок для местного самоуправления очень важен. Сейчас, если нужно срочно купить что-то элементарное – трубы, щебень, саженцы, запускается не­уклюжая тендерная машина, в итоге актуальность теряется, а проб­лема остается.

Стратегия очерчена, вопрос – кто все это будет делать, ведь людей-то не поменять, и они привыкли работать в определенной системе. Думаю, потребуются кадровые перестановки, потому что нам нужны управленцы высокого уровня, которые смогут сформировать адекватную, компетентную команду на местах. С такими командами общество хочет работать. Исходя из опыта нашего общественного фонда, отслеживающего ситуацию, могу сказать: народ в большой степени готов к самостоятельности. Главное – не снижать движение с обратной стороны, то есть Президент заявил об инициативах, а казахстанцам следует требовать их быстрого, качественного исполнения и предлагать свое участие.

Мы не сделаем ничего нового, если будем действовать по шаблону и долго обсуждать планы. Не зря же Касым-Жомарт Токаев сказал, что отпускаются на принятие решений сутки, максимум трое. Сейчас, когда мы видим последовательную политику демократизации, люди с оптимизмом ждут преобразований. И этот оптимизм нельзя упустить: если условно в ближайшие сто дней не будет четких шагов Правительства, то мы опять впадем в депрессию. Нужны действия, которые помогут «возродить в обществе веру в реальность перемен», о чем и говорил Глава государства.