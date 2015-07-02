Казахтелеком определен оператором фискальных данных
Постановлением Правительства Республики Казахстан АО "Казахтелеком" определено юридическим лицом, обеспечивающим передачу сведений о денежных расчетах в оперативном режиме в органы налоговой службы по сетям телекоммуникаций общего пользования, передает Kazpravda.kz.
"С 1 июля 2015 года обязанность по применению контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных возникла у налогоплательщиков, осуществляющих оптовую и/или розничную реализацию бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, алкогольной продукции. Принимая во внимание необходимость сокращения бюджетных расходов, Казахтелеком инвестировал собственные средства в развертывание системы приема, обработки и хранения сведений с контрольно-кассовых машин, отвечающей требованиям законодательства страны", – говорится в официальном сообщении компании.
Данная система позволяет не только принимать, фискализировать, хранить данные с контрольно-кассовых машин, но и интерактивно взаимодействовать с налогоплательщиками посредством электронного портала www.oofd.kz.
"Казахтелеком готов к подключению контрольно-кассовых машин к среде передачи данных и будет обеспечивать прием и обработку данных с ККМ, поступающих в режиме онлайн по каналам связи в специализированный data-центр. Кроме того, компания обеспечит хранение полученных данных и передачу их в неизменном виде в налоговый орган", – уточнили в пресс-службе.