​Kazakhstan Open на фоне юбилеев

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

На этот раз участников престижных соревнований принимает гольф-клуб «Жайляу». И происходит это, во-первых, в год 20-летия гольфа в Казахстане, а во-вторых, в год 10-летия одного из лучших в нашей стране 18-луночного поля. За это сравнительно небольшое время турнир в Алматы, проводящийся по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, стал одним из наиболее престижных в European Challenge Tour, чему лучшим свидетельством является самый крупный призовой фонд, установленный именно на наших соревнованиях, – 450 000 евро.

За эти годы Kazakhstan Open дал многим игрокам второго континентального эшелона путевку в высшую лигу – Европейский тур. И они там заиграли на самом высоком уровне. Но не всем победителям наших прежних состязаний удалось закрепиться в классе сильнейших, кое-кто вынужден был вернуться в челлендж. Старых знакомых это обстоятельство, наверное, ничуть не обрадовало, но нам, зрителям, приятно вновь увидеть на алматинских изумрудных полях первого победителя открытого чемпионата Казахстана ирландца Стивена Брауна (2005 год), золотого медалиста Kazakhstan Open-2010 испанца Альваро Веласко.

К слову, накануне открытия турнира журналисты на специаль­но организованной пресс-конференции с удовольствием пообщались с Веласко, который вновь приехал в Алматы с надеждой победить, набрать наибольшее количество очков, еще раз пробиться на главный континентальный турнир и, чего уж греха таить, получить самый весомый в Алматы индивидуальный денежный приз в 72 тыс. евро.

Начался же Kazakhstan Open с традиционного турнира Pro Am, в котором одновременно играют приехавшие в Алматы профессионалы и занимающиеся у нас гольфом любители. Первое место среди 26 квартетов заняла команда, ведомая шведским профи Петером Густафссоном. Вместе с ним победу ковали Арман Актайс, Чингиз и Айдан Бердыгожины.

В церемонии открытия главных состязаний года приняли участие директор Kazakhstan Open Нил Бриггс, генеральный секретарь Федерации гольфа Казахстана Константин Лифанов, директор гольф-клуба «Жайляу» Бахтияр Агабеков и главный редактор журнала Golf Digest Russia Федор Гоголев.

Ну а первый день состязаний только подтвердил предположение организаторов о том, что борьба нынче будет очень острая: открытый чемпионат Казахстана собрал самый сильный состав за 12 лет проведения. На лидирую­щие позиции с результатом 7 ударов ниже пара вышли Саймон Форсстром (Швеция) и любимчик казахстанских ветеранов-болельщиков Стивен Браун. На один удар от них отстал португалец Рикардо Сантос, еще 11 (!) участников показали результат минус пять. Вчера участники продолжили спор за награды, и вечером половина из них вышла в следующий круг состязаний. 

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